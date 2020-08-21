Tccb.gov.tr Эрдоган объявил об открытии "крупного месторождения" газа в турецких водах Черного моря

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Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган, уточнив, что запасы газа на обнаруженном "крупном месторождении" оцениваются в 320 млрд кубометров.

"Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам", - приводит агентство слова турецкого лидера.

Эрдоган уверен, что открытие"крайне важно с точки зрения энергетической независимости страны". "До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов", - отметил он.

Месторождение обнаружило судно "Фатих", которое вышло на геологоразведочные работы в акватории Черного моря в конце прошлого месяца на участке "Дунай-1", который находится во внутренних нв водах Турции вблизи румынской и болгарской границ. Как сообщили журналисты, еще одно месторождение было открыто в районе города Кыркларели.

Турецкий министр финансов Берат Албайрак сказал, что это событие изменит историю страны, которая теперь получила возможность избавиться от энергетической зависимости от других государств.

Еще до официального подтверждения этих данных президент Эрдоган объявил, что для Турции наступает "новая эра", анонсировав "очень хорошую для страны новость".