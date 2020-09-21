dedivan1923 / DepositPhotos Эксперт назвал запретные слова при денежных переводах с карты на карту

dedivan1923 / DepositPhotos

В России нет официального списка запретных слов, которые нежелательно указывать в графе "назначение платежа" при переводе денег с карты на карту, но от упоминания некоторых стоит воздержаться, чтобы избежать блокировки и проблем с налоговыми органами.

Самый безопасный вариант комментария к платежу - слова "дарение", "к празднику" или подобные выражения, указывающие на подарок, рассказал агентству "Прайм" юрист Егор Редин. "Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение - некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются", - пояснил он.

Внимание органов контроля по понятным причинам привлекут такие слова, как "коррупция", "взятка", "откат", "блат", "пособничество", "смертник", "бомба", "взрыв", "теракт" и подобные. "Трудно представить, что человек при совершении перевода денег может сопроводить его сообщением: "Уважаемый террорист, амфетамин просто бомба!", но на всякий случай предупредим, что лучше так не делать", - отметил Редин.

Даже в шутку не стоит сопровождать небольшие переводы словами, связанными с наркотиками. "За перевод 300 рублей с сообщением другу-шутнику: "наркоману на дозу", вашу карту вряд ли заблокируют, но все-таки лучше не играть с огнем и бдительными органами правопорядка", - посоветовал эксперт.

В интернете утверждают, что в стоп-лист подозрительных слов входят секретные выражения и специфические слова, которые употребляют между собой террористы и их пособники, а также коррупционеры и наркодилеры, например, "закладка", "релакс".

По федеральному закону N115 (115-ФЗ) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банки имеют право блокировать любые подозрительные, на их взгляд, операции, а также карты и счета, с которых они производятся.

Если система мониторинга посчитает, что финансовая операция подозрительно похожа на незаконное обналичивание или транзитную схему, напоминает финансирование терроризма, покупку наркотиков и оружия, запускается проверка. В этом случае банк может связаться непосредственно с действующим лицом операции или обратиться в ФНС для выяснения подробностей. Если сомнения в законности схемы останутся, дистанционное управление счетом или суммой на счете ограничивается без предупреждения.

"Банк, обслуживая вас, видит, что вам присуще. Если вы совершаете операцию для себя необычную, то банк вправе и обязан принять меры, направленные на сохранение ваших денежных средств и противодействие легализации и так далее", - объяснил порталу "360" адвокат и заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Особое внимание вызывают любые операции с суммами свыше 600 тысяч рублей, перевод средств от юридического лица физическому, если это не зарплата, операции по выводу денег за рубеж и несвойственные для юридического лица займы, покупки векселей и так далее.

Банки также могут счесть сомнительными операции, связанные с покупкой или продажей запрещенных на территории России товаров или услуг, периодическое перечисление средств организациям, запрещенным в России или связанным с ними. Одна из типичных ситуаций - если по карте не проходят расчетные операции, но на нее регулярно поступают переводы других лиц или предпринимателей.