yanishevska.photo / DepositPhotos Власти Великобритании решили отменить систему tax free с 31 декабря

yanishevska.photo / DepositPhotos

. План властей Великобритании отменить систему tax free 31 декабря вызвал резкую критику со стороны турбизнеса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC News.

"План правительства по отмене системы tax free для иностранных гостей с 31 декабря может стоить Великобритании миллиардs фунтов упущенной выгоды. Под угрозой окажутся 70 тысяч рабочих мест", - сказано в письме глав компаний Marks & Spencer, Heathrow и Selfridges руководству страны. Туристы из стран, не входящих в ЕС, ежегодно совершали в Великобритании покупки на сумму 3,5 млрд фунтов, с которых затем получали возврат налога. Денежные потери слишком ощутимы, кроме того, есть "много возможностей для мошенничества", предупредили бизнесмены.

"Туристы массово приезжали в Лондон и Эдинбург в том числе для того, чтобы сделать выгодные покупки. В случае отказа от возврата НДС Великобритания станет единственной европейской страной без системы tax free. Это нанесет еще один удар по пострадавшей из-за пандемии индустрии туризма, путешественники легко поедут на шопинг в другие страны и города - Париж, Милан, Мадрид", - отмечается также в письме.

Сейчас в Великобритании вычет tax free можно получить на покупки стоимостью от 30 фунтов, сумма НДС в стране составляет 20%. Купленные таким образом товары не должны быть использованы в Великобритании.Согласно данным VisitBritain, в 2018 году иностранные туристы потратили на шопинг в Соединенном Королевстве 6 млрд фунтов. При этом вычету tax free подлежали покупки на сумму 3,5 млрд, но в реальности был оформлен возврат НДС для покупок на 2,5 млрд.