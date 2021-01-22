Банк России предупреждает россиян о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Банк России предупреждает россиян о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, телефонные мошенники сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Таким образом они пытаются получить персональные данные, данные платежных карт и сведения о совершенных по карте операциях для хищения денег со счетов граждан.

В ЦБ обращают внимание, что регулятор не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. "Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс - это злоумышленник", - говорится в сообщении. Регулятор рекомендует банкам учитывать этот сценарий в работе службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, если на человека заведут уголовное дело, ему на почту придет официальная повестка о вызове к следователю или дознавателю, при этом повестка может прийти и в рамках доследственной проверки. "В случае звонка от полицейского МВД рекомендует позвонить в дежурную часть и уточнить, действительно ли такой сотрудник существует. Передавать информацию о своих счетах и картах не следует", - напомнила она.

По итогам 2020 года стало известно, что почти четверть всех преступлений, совершенных в стране, приходится на киберпреступления, которых в России зафиксировано более 461 тысячи. Двумя годами ранее удельный вес таких деяний был втрое меньше. Вместе с тем в Генпрокуратуре сообщили, что темпы роста количества киберпреступлений в сравнении с итогами первого полугодия 2020 года замедлились с 91,7% до 76,6%.

При этом более 70% всех мошенничеств совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Всего их зафиксировано свыше 215 тыс., что на 76,1% больше, чем годом ранее. "При совершении 25,5 тыс. мошенничеств использовались электронные средства платежа. Заметное увеличение [числа] таких деяний зафиксировано в большинстве регионов", - сообщили в Генпрокуратуре.

В целом, как и прежде, на состояние преступности в значительной мере влияют деяния против собственности, на которые приходится более половины всех выявленных преступлений. Среди них наибольшие темпы прироста (на 30%) отмечаются у различного рода мошенничеств. В результате их доля в структуре преступности увеличилась с 12,6% до 16,2%. Наиболее распространены мошенничества в Мурманской области, Коми и Москве, наименее - в Чечне, Дагестане и Ингушетии.