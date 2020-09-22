Компания ведет переговоры о покупке TCS Group, чьим главным активом является "Тинькофф Банк". Размер сделки составит около 5,48 млрд долларов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на в пресс-службу банка.

"Яндекс" может оплатить акции группы деньгами и своими акциями. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября 2020 года.

Возможная сделка по приобретению до 100% TCS Group потребует согласия акционеров "Яндекса", говорится в сообщении интернет-компании.

Решение будет приниматься на общем годовом собрании акционеров в случае, если стороны достигнут предварительных договоренностей по сделке. Дата годового собрания акционеров "Яндекса" пока не утверждена.

После появления сообщений о предполагаемой покупке к 19.45 по мск акции "Яндекса" на бирже выросли почти на 4%, бумаги TCS Group Holding - на 7,3%.

Отметим, 30 июня Олег Тиньков заявил, что основанный им бизнес остается "в надежных и профессиональных руках". "И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов. Просто потому что мы изначально заточены под онлайн и работу из дома и у нас лучшая в мире финтек-команда. "Тинькофф" не продается!", - написал Олег Тиньков 30 июня.

Заявление Олега Тинькова последовало через несколько дней после того, как стало известно о его тяжбе со Службой внутренних доходов США (IRS). Налоговики обвинили бизнесмена в сокрытии информации о своих активах. "Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку", - сказал Тиньков.

После появления новостей о болезни Тинькова (у него диагностировали лейкемию, а затем Тиньков переболел коронавирусом) стоимость акций TCS Group резко упала. В начале марта Forbes сообщал, что состояние Тинькова из-за падения котировок сократилось на 400 млн долларов.

В начале апреля Тиньков покинул пост главы совета директоров TCS Group Holding, головной компании Тинькофф Банка, и "Тинькофф Страхования".Ранее в марте он передал права на 40,4% группы в семейный траст.