Российские банки передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет

Фотобанк Moscow-Live / Незговоров Михаил

Кризис и пандемия в 2020 году поддержали бизнес коллекторов, взыскивающих долги в пользу банков. Взыскатели получили проблемные долги физических лиц на 582 млрд руб. - рекордную сумму как минимум с 2013 года. Как следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), на которые ссылается РБК, по сравнению с докризисным 2019 годом количество новых дел в работе коллекторов увеличилось на 4,9%, до 8,4 млн единиц.

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов: в особенности это коснулось тех, чье финансовое положение было неустойчивым и до пандемии. После этого банки стали активнее делиться сведениями о просроченных кредитах с профессиональными взыскателями. По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 п.п. и достигла трети портфеля коллекторов.

Участники рынка связывали это с высокой загруженностью внутренних служб взыскания банков: взыскание долгов не является главным направлением деятельности кредитных организаций, и передача этих дел коллекторам стала вполне разумным шагом. При этом коллекторы, работающие по договорам с банками, не имеют права без согласования с заказчиком решать, можно ли предоставить клиенту отсрочку платежа, и в условиях пандемии кредиторы иногда не могли оперативно принимать решения по стратегиям взыскания. Если же говорить о долгах, которые в период пандемии подпадали под условия реструктуризации или кредитных каникул, то кредиторы оперативно рассматривали такие вопросы и в случае положительного решения изымали дела из работы коллекторов.

По оценкам экспертов, доля просрочки, возникшей в пандемию, сейчас составляет 20-25% агентского портфеля коллекторов. Злостных неплательщиков среди новых клиентов немного, поскольку задолженность возникла по объективным причинам - из-за кризиса. В нынешнем же году рост долгов будет большим, но не взрывным: на рынок поступят долги, которые образовались начиная со второй половины 2020 года и с которыми банки сначала работали самостоятельно. По прогнозам НАПКА, в этом году в работу коллекторам по договору с банками поступит до 700 млрд руб. долгов. Динамика передач долгов будет зависеть и от кредитной активности: банки и МФО активно наращивают кредитный портфель, что, возможно, отразится и на объемах, передаваемых в работу коллекторам.