АПКИТ Члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) выразили обеспокоенность участившимися преследованиями IT-предпринимателей в России

АПКИТ

Члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) выразили обеспокоенность участившимися преследованиями IT-предпринимателей в России и сообщили, что задумываются о возможности перенести свой бизнес в другие страны.

Упомянув о серии проверок и обысков, проведенных в офисах ряда российских IT-дистрибьюторов в июле, а также задержаниях ряда предпринимателей, занимающихся системной интеграцией и производством компьютерного оборудования, "с последующими арестами или иными мерами ограничения свободы", члены ассоциации подчеркнули, что эта ситуация вызывает у них серьезную озабоченность.

Комментируя новые меры поддержки IT-отрасли, представленные премьер-министром России Михаилом Мишустиным 9 июля, авторы открытого письма заявили, что "конкурентоспособность той или иной юрисдикции зависит не только от размера налоговых ставок и объема государственных грантов", но и от "безопасности бизнеса, безопасности инвестиций, безопасности самих предпринимателей".

"ИТ-индустрия столкнулась сейчас с проверками, обысками задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жестких мер пресечения, затрудняющих ведение бизнеса, по делам пятилетней и более давности, рассмотрение которых, по нашему мнению, возможно в рамках административного или арбитражного процесса", - указывают члены АПКИТ.

Такая репрессивная практика, по мнению авторов письма, противоречит курсу на декриминализацию и либерализацию уголовного законодательства, провозглашенному Владимиром Путиным.

По словам членов АПКИТ, происшедшие события воспринимаются в IT-отрасли как "угроза, снижающая в восприятии предпринимателей высокотехнологичных отраслей дружественность российской юрисдикции и способная подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны". "ИТ-предприниматели не могут спокойно концентрироваться на цифровой трансформации страны, ощущают неуверенность в перспективах своего бизнеса в России и в том, что в стране может быть сформирована благоприятная бизнес-среда", - добавили они.

В письме не указывается, о каких именно событиях идет речь. Однако в июле стало известно об обысках в офисах компаний Merlion, "Инфосистемы джет", "Ай-Теко" и Maykor, а также Национальной компьютерной корпорации (НКК). Причиной следственных действий тогда было названо дело о картельном сговоре при поставке техники для Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заведенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2016 году, указывает РБК. В рамках этого дела был задержан президент НКК Александр Калинин.

Также в числе фигурантов - вице-президент "ПК Аквариус" Владимир Пискунов и совладелец "Бизнес компьютерс групп" Дмитрий Кувшинников.

Как пояснил РБК глава АПКИТ Николай Комлев, позиция членов ассоциации относится не только к последнему делу по поставкам в ЦИК, но и к предыдущим - например, к делу "Т-Платформ". В марте 2019 года в отношении гендиректора этой компании Всеволода Опанасенко было возбуждено уголовное дело из-за нарушений контракта на поставку автоматизированных рабочих станций в МВД. Топ-менеджера обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями: он якобы убедил экс-главу департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова помочь ему в получении преимущества при заключении договора. В результате компания передала МВД оборудование, не соответствующее техническим требованиям. В 2020 году дело было переквалифицировано на "мошенничество в особо крупном размере", а Опанасенко перевели из СИЗО под домашний арест.

Комлев подчеркнул, что, если в рамках этих дел следователи действительно выявили нарушения, их необходимо расследовать, но при этом не нужно мешать руководителям дальше вести бизнес. "Эти люди не насильники и не грабители. Это сугубо экономические дела. ИТ-предприниматели дают людям работу, платят налоги. У них огромный штат сотрудников в офисе, лабораториях, на заводе. А у сотрудников - семьи. Они никуда не убегают, сейчас и без задержания уехать за границу трудно", - рассуждает глава АПКИТ. А задержания и жесткие меры пресечения негативно влияют на работу предприятия и сильно мешают в его управлении.

С ним солидарен вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков. Он отметил, что любое силовое вмешательство в работу компаний настораживает рынок, отпугивает бизнесменов и отбивает у них желание работать. "ИТ-бизнес очень подвижен. Это не завод и не производство теплоходов, эти предприниматели могут в любой момент переехать в те условия, где им комфортнее жить и работать", - считает Мытенков. Согласно опросам среди членов РСПП, их желание заниматься бизнесом год от года не увеличивается, потому что в последнее время бизнес в целом подвергся серьезному давлению со стороны силовых органов, добавил он.

В Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий входят более 80 компаний, в том числе 1C, "Яндекс", ABBYY, Acer, IBM и "Лаборатория Касперского".