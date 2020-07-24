ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ

Таким образом, после двух значительных снижений подряд в апреле и в июне ЦБ вернулся к более привычному варианту изменения денежно-кредитной политики. Ранее большинство аналитиков допускали снижение ставки как на 25, так и на 50 базисных пунктов.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении.

В результате уменьшения ключевой ставки российский рубль лишь слегка ослаб к доллару и евро на Московской бирже. К 13:32 курс доллара составлял 71,61 руб./$1, что на 3 копейки выше уровня на 13:29. Евро поднялся до 83,06 руб./EUR1 (+4,25 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

Кроме того, Банк России принял решение о снижении процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости - с 2,50% до 2,25% годовых. Снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках этих механизмов с совокупным лимитом 500 млрд рублей.

При этом ЦБ сохранил подход по дальнейшему изменению ставки для банков в рамках этой программы: оно зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, в сравнении со значением долга на 1 апреля 2020 года.