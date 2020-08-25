ВСЕ ФОТО Клан Ротенбергов впервые за шесть лет возглавил рейтинг богатейших семей России по версии Forbes, сместив с первого места семейство Гуцериевых. В топ-10 вошли только те семьи, состояние которых оценивается не менее чем в 1,1 млрд долларов и члены которых заработали основную часть своего капитала не будучи госслужащими

Пресс-служба Президента России Ключевым активом Ротенбергов является подрядчик "Мостотрест", построивший большую часть Керченского моста. Аркадий и Борис с 2014 года находятся под американскими санкциями , Аркадий - еще и под европейскими. В 2018 году под санкции США также попал Игорь Ротенберг

Росавтодор / commons.wikimedia.org Впервые в топ-10 богатейших семей оказался клан владельцев "Фосагро" Гурьевых, который расположился сразу на второй строчке с состоянием в 5,1 млрд долларов

Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Семья Гуцериевых, пять лет подряд занимавшая первую позицию, переместилась на третье место, ее состояние оценивается в 3,2 млрд долларов, что на 2,45 млрд меньше, чем в прошлом году

Пресс-служба ОАО НК "РуссНефть" / commons.wikimedia.org

Клан Ротенбергов впервые за шесть лет возглавил рейтинг богатейших семей России по версии Forbes, сместив с первого места семейство Гуцериевых. В топ-10 вошли только те семьи, состояние которых оценивается не менее чем в 1,1 млрд долларов и члены которых заработали основную часть своего капитала не будучи госслужащими.

Состояние Ротенбергов (друзья президента РФ Владимира Путина Аркадий и Борис, сын Аркадия Игорь и дочь Лилия) Forbes оценил в 5,45 млрд долларов. За год их состояние увеличилось на $270 млн, в основном за счет продажи компании "Стройгазмонтаж" государственному "Газпрому". В первый и единственный раз Ротенберги возглавляли рейтинг в 2014 году, и тогда их результат был на 100 млн долларов больше.

Ключевым активом Ротенбергов является подрядчик "Мостотрест", построивший большую часть Керченского моста. В марте этого года Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". Позже Ротенберг рассказал, что получил еще и государственный Орден Почета за "кое-что полезное" в Крыму, но не стал вдаваться в детали, "раз это не озвучивалось".

Аркадий и Борис Ротенберги с 2014 года находятся под американскими санкциями , Аркадий - еще и под европейскими. В 2018 году под санкции США также попал Игорь Ротенберг.

Впервые в топ-10 богатейших семей оказался клан владельцев "Фосагро" Гурьевых, который расположился сразу на второй строчке с состоянием в 5,1 млрд долларов. Семья Гуцериевых, пять лет подряд занимавшая первую позицию, переместилась на третье место, ее состояние оценивается в 3,2 млрд долларов, что на 2,45 млрд меньше, чем в прошлом году.

На четвертом месте - сыновья первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы и его внук Тимур. Их состояние оценивается в 2,85 млрд долларов, это богатейшие бизнесмены республики. Айрату и Радику Шаймиевым принадлежит по 19,5% группы ТАИФ, в которую входят нефтеперерабатывающая компания "ТАИФ-НК", сеть АЗС, нефтехимические компании "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез" и генерирующая компания "ТГК-16". Тимур Шаймиев руководит Малой нефтяной компанией Татарстана.

Пятую строчку рейтинга заняли председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков и его сын Феликс (2,3 млрд долларов). Шестое место - у семьи Бажаевых (группа "Альянс", группа "Полис") с 1,9 миллиарда долларов, на седьмом - Рахимкуловы, владеющие инвесткомпанией Kafijat (1,8 миллиарда долларов), восьмое - у Саркисовых (группа РЕСО) с $1,7 млрд, на девятом - Линники (АПХ "Мираторг", $1,35 млрд), на десятом - Михайловы (группа "Черкизово", $1,1 млрд).