Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Кабинет министров РФ одобрил и внесет в Госдуму проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Кабинет министров РФ одобрил и внесет в Госдуму проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Прожиточный минимум, определяемый в расчете на календарный год, влияет на последующую индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к пенсиям. Если размер пенсии ниже установленного прожиточного минимума, пенсионеру начисляется доплата, которая позволяет довести размер пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. При этом для большинства социальных пособий и выплат используется региональный прожиточный минимум, от которого зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.

Как заявил ранее замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, запланированное на следующий год изменение методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит ему расти быстрее прожиточного минимума, обеспечив более быстрый рост доходов работающих граждан. Минтруд предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода​​​. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. Таким образом, минимальный размер оплаты труда составит 12792 рубля вместо нынешних 12 130 рублей. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек.