Coca-Cola объявил о реорганизации, которая приведет к сокращению порядка 4000 рабочих мест. В первую очередь сокращения затронут США, Канаду и Пуэрто-Рико, передает "Интерфакс".Компания планирует перераспределение ресурсов, а также сотрудников, что повлечет за собой, как добровольные, так и недобровольные увольнения. Программа добровольного увольнения дает возможность на компенсации.

Сначала реструктуризация затронет 4000 сотрудников, затем программа будет запущена во многих других странах.

Бизнес компании будет разделен на девять новых подразделений в рамках четырех географических сегментов. Сейчас их 17. В результате компания надеется оптимизировать операции, устранить дублирующие функции и добиться более быстрого масштабирования новых продуктов.

Coca-Cola также намерена оптимизировать портфель производимой продукции, сфокусировавшись на развитии пяти основных категорий, имеющих наилучший потенциал в плане потребительского спроса - это, собственно, Coca-Cola, газированные напитки с различными вкусами, вода, спортивные напитки, кофе и чай, а также соки и молоко, в том числе растительное, и "формирующиеся категории".

Компания создает специальную платформу, которая будет выполнять поддерживающие функции для операционных подразделений, а также возьмет на себя работу с данными, потребительскую аналитику и операции в сфере электронной коммерции.

Расходы Coca-Cola, связанные с глобальным сокращением штата, составят от 350 млн до 550 млн долларов.