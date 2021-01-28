Виктор Хмарин

РусГидро

Совет директоров "РусГидро" назначил гендиректором компании Виктора Хмарина, сообщает "Коммерсант". Контракт с ним заключен на пять лет.

Хмарин - сын однокурсника президента России Владимира Путина и почетного консула Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктора Хмарина. До прихода в "РусГидро" в 2015 году на должность замгендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности Хмарин-младший работал советником первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева. А с 2019 года он вошел в правление и стал первым заместителем гендиректора.

В ноябре 2020 года, когда бывший глава "РусГидро" Николай Шульгинов стал министром энергетики РФ, совет директоров избрал господина Хмарина на должность исполняющего обязанности главы компании.

Российская энергетическая компания "РусГидро" является владельцем большинства гидроэлектростанций страны, это одна из крупнейших генерирующих компаний по мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания.

Новое назначение вписывается в концепцию формирования российской власти, преобладающе на протяжении уже 20 лет. В основном она формируется из нескольких групп людей: из тех, кто учился вместе с Путиным в Ленинграде, из тех, кто кто служил вместе с Путиным в различных подразделениях КГБ, из тех, кто работал вместе с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга и из тех, кто входит в "кадровый резерв Путина", доказав свою преданность нынешней госвласти.

Однокурсники Путина

В 1975 году из стен Ленинградского госуниверситета им. Жданова вышли 120 выпускников юридического факультета. Карьерный путь примерно половины из них отследить достаточно легко. Из этих сокурсников Путина около 40% стали юристами (адвокаты, нотариусы), 20% сделали карьеру в силовых ведомствах, 19% стали судьями, 15% ведут успешный бизнес, отмечало ранее издание "Новое время". Вот далеко не полный список некоторых однокурсников президента России.

Александр Бастрыкин - одногруппник Путина и староста его группы. Ныне глава Следственного комитета России, фигурант санкционных "списков Магнитского".

Алексей Аничин - генерал-лейтенант юстиции, бывший замминистра внутренних дел Российской Федерации, бывший начальник Следственного комитета при МВД России, фигурант "списка Магнитского".

Виталий Мозяков - генерал-лейтенант юстиции. С 1992 года работал прокурором Санкт-Петербурга по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний. В апреле 2001 года стал первым заместителем министра внутренних дел и руководителем Следственного комитета МВД РФ. В феврале 2005 года покинул пост руководителя комитета и стал помощником главы администрации президента в 2005-2008 годах Сергея Собянина.

Ирина Подносова - бывшая однокурсница Владимира Путина, окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) в 1975 году. В 1990-2013 годах работала в Лужском городском суде Ленинградской области на должностях судьи и председателя суда. В 2013 году была назначена зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017 году - председателем суда, в 2018 году - главой Второго апелляционного суда. А летом 2020 года Подносова стала заместителем председателя Верховного суда РФ и председателем его судебной коллегии по экономическим спорам.

Игорь Соболевский - государственный советник юстиции 2-го класса. В 1999 году был назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга. В 2000 году назначен директором юридического управления Северо-Западного банка (филиал Сбербанка России). в 2002 году защитил диссертацию на тему "Административно-правовой статус президента России". В июне 2008 года Соболевский стал заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ. 30 мая 2009 года был уволен. По официальной версии - по собственному желанию, по неофициальной - за слишком тесные связи с арестованными в Испании лидерами Тамбовской ОПГ. Как писал Life, экс-замглавы СК Соболевский оказался среди подозреваемых, предположительно связанных с "русской мафией" в Испании. Однако в 2018 году суд оправдал всех обвиняемых из-за недостатка доказательств связи с криминальными структурами.

Александр Хюннинен - полковник милиции, старший советник главы Карелии по взаимодействию с федеральными органами власти, до этого назначения был главным федеральным инспектором по Карелии аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Каншоби Ажахов - кабардинский бизнесмен, бывший фактический владелец местного "Бум-Банка", признанного банкротом и лишенного лицензии. В 2015 году Ажахов стал героем сюжетов передачи "Момент истины" о коррупции в Кабардино-Балкарии под названием "Кабардинский Левиафан". В частности, там говорилось следующее: "Многие в Республике говорят, что Ажахов часто всем рассказывает о своем личном знакомстве с президентом Владимиром Путиным".

Виктор Хмарин (отец Виктора Хмарина, назначенного главой "РусГидро") - один из ближайших институтских друзей Путина, был свидетелем на его свадьбе. Работает адвокатом, с 2001 года заведовал юридической консультацией N1 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, предприниматель. Почетный консул Сейшельских островов в Санкт-Петербурге - страны, известной как крупный офшорный центр. По воспоминаниям преподавателей, Хмарина с Путиным объединяло увлечение борьбой - самбо и дзюдо. Этот сокурсник всегда позиционировал себя как человек, очень приближенный к президенту Путину. В том числе для бизнесменов, которые к нему обращались за помощью, пишет ПАСМИ. Хмарин не только юрист, но и бизнесмен. Бизнес он построил на поставках газопромыслового оборудования и буровых инструментов, но управляли компаниями-поставщиками доверенные лица Хмарина, отмечает издание. С 2018 года он является председателем Совета директоров инвестиционной группы "Миролюб". Кроме того, Хмарин возглавлял целый ряд общественных организаций: например, Союз землеустроителей России и связанное с ним Бюро по вопросам земельного переселения на Дальний Восток, а также международное движение с громким названием "Мы любим Россию".

Ильхам Рагимов - российский миллиардер азербайджанского происхождения. Как рассказывал Рагимов в интервью азербайджанскому информагентству Minval.az, они учились с Путиным на одном курсе юридического факультета ЛГУ. "Встречаемся, когда у него (Путина) есть время, в том числе и с другими однокурсниками, и не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в Баку. Виктор Хмарин, Виталий Мозяков, Игорь Соболевский, Александр Бастрыкин и многие другие очень часто приезжают ко мне в гости", - рассказывал ранее Рагимов.

Николай Егоров - адвокат. Один из ближайших друзей Путина в годы учебы в ЛГУ. Доктор юридических наук, профессор права Санкт-Петербургского университета, один из основателей юридической фирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и парт­неры" (ЕПАиП, бывшая ЕПАМ), которая в разные годы занималась рядом громких дел. В начале "нулевых" эта фирма была небольшим адвокатским бюро с численностью сотрудников в несколько десятков человек. А ныне она является крупнейшей юридической компанией России по объемам годовой выручки и количеству юристов. Основная ее работа связана с обслуживанием крупнейших корпораций, при этом бюро очень удачливо и в тендерах на госзаказы, пишет Forbes. в 2015 году Егоров стал владельцем 20% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода, также одного из крупнейших в стране. В 2019 году 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Егорова, были проданы офшору Maslior Investment Ltd.

Олег Марков - в 2008 году был назначен помощником президента по кадровым вопросам. Начинал карьеру вместе с Путиным в Комитете внешних связей мэрии Санкт-Петербурга. С 2004-го по 2007 год - первый заместитель руководителя протокола президента. В 2007 году сменил Виктора Зубкова на посту главы Росфинмониторинга. В 2012 году стал вице-губернатором Санкт-Петербурга (при губернаторе Георгии Полтавченко), а при нынешнем губернаторе Александре Беглове был назначен специальным представителем губернатора по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Как писало ранее "Новое время", среди однокурсников Путина не все являются приверженцами выбранного им пути развития страны. К примеру, Леонид Полохов, с 1975-го по 1999 год работавший в Военной прокуратуре Ленинградского военного округа и прошедший путь от следователя до начальника следственного отдела и военного прокурора, стал в итоге правозащитником. Он одним из первых заявил на всю страну о проблеме дедовщины в армии. В 1999 году Полохов организовал общественную организацию "Комитет социально-правовой защиты военнослужащих". В ноябре 2007 года он обратился с открытым письмом к своему бывшему сокурснику и другу Владимиру Путину, в котором были следующие обвинения в адрес правителя России: "Ты сегодня подчинил себе все и всех. Запрети своим холуям от власти облизывать себя. Не разрешай им нарушать законы о выборах. Дай людям возможность осуществлять свое избирательное право. Не позволяй чиновникам "вбрасывать" нужные бюллетени! Сегодня чиновники сошли с ума. При назначении новых высших должностных лиц исполнительной власти и правоохранительных органов, пожалуйста, не назначай больше людей из бывших комсомольских, партийных и советских работников, а также бывших боевиков, "мебельщиков", "пожарников", а также твоих бывших коллег и наших с тобой общих знакомых по учебе на юридическом. Поверь, есть много деловых и умных, а самое главное - честных людей в России".

Анатолий Шестерюк - начальник управления продаж высвобождаемого военного имущества Российского фонда федерального имущества. В период с 1994-го по 1999 год, будучи руководителем ассоциации и ООО "ЮРЭКО", организовал процедуру банкротства и рейдерского захвата ОАО "Ленфинторг" в интересах тамбовской ОПГ. Кроме того, Анатолий Шестерюк вместе с подельником продал квартиру "Ленфинторга" в Стокгольме, а вырученные деньги поделил с партнером. В 1999 году он же обанкротил и захватил ОАО НИИ "Химволокно" - единственное предприятие ВПК, которое производило изделия на основе кевлара. В 2000 году в отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с похищением бюджетных денег, выделенных "Химволокну" на производство бронежилетов. По данным право­охранительных структур, Шестерюк был причастен к хищению средств при строительстве дамбы в Санкт-Петербурге, а также в "отмывании" денег тамбовской ОПГ через ОАО "Страховое общество Кремль". В 2005 году за счет средств РФФИ он приобрел себе квартиру в Москве. Тогда же однокурсник Путина прикупил себе особняк в Арабских Эмиратах.

Тамара Гаврилова - с 2004 по 2015 годы была первым заместителем гендиректора НТВ. Возглавляла управление Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, которым руководил Путин. С октября 2003 года занимала должность начальника Управления по развитию и внешнеэкономическим связям ОАО "Газпром-Медиа".

Юрий Несмашный - достиг высокой позиции в бизнесе Белоруссии, был генеральным директором одной из крупнейших страховых компаний страны "Белнефтестраха".

Валентина Скарина - старший советник юстиции, бывший прокурор Пушкиногорского района Псковской области. В июле 2017 года Скарина была освобождена от должности и уволена из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию.

Елена Хиндикайне - заместитель директора президентской резиденции - Константиновского дворца.

Валентин Булгаков - с апреля 1978 года был председателем Псковского районного народного суда. С 1986 по 1987 год - судья Псковского областного суда. С 1989 по 2006 год занимался адвокатской деятельностью. А в 2006 году указом президента РФ был назначен заместителем председателя Арбитражного суда Псковской области, занимал эту должность вплоть до своей кончины. Валентин Булгаков скоропостижно скончался в июне 2014 года.

Наталия Еремина - в ноябре 2008 года указом президента РФ была назначена судьей Арбитражного суда Томской области, в октябре 2011 года вновь назначена на эту должность уже без ограничения срока полномочий. В октябре 2014 года указом президента назначена на должность заместителя председателя Арбитражного суда Томской области.

Нина Коробейникова - председатель суда г. Сланцы Ленинградской области.

Татьяна Силлер - мировой судья Санкт-Петербурга, судебный участок N39 Калининского района.