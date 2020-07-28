"Московский кредитный банк" (МКБ) стал победителем премии Loyalty Awards Russia 2020 в двух номинациях: "Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт" и "Лучшая мобильная программа лояльности".

В 2020 году в конкурсе участвовали 173 проекта от 94 компаний.

Программа лояльности "МКБ Бонус" для держателей карт МКБ позволяет зарабатывать баллы на ежедневных покупках. Раз в квартал клиентам предлагаются на выбор самые актуальные категории, за покупки в которых будет начисляться 5% или 7% баллами от суммы покупки, в зависимости от тарифа карты. За все остальные покупки банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль за ранее совершенные покупки. В третьем квартале пользователи программы "МКБ Бонус" получат повышенные баллы при покупках в категориях "Кафе, рестораны", "АЗС", "Такси"; "Детские товары"; "Салоны красоты", "Домашние питомцы".

"Мы давно следуем принципу поиска наиболее интересного решения в области лояльности по картам банка для наших клиентов. Мы не только предлагаем ежеквартально одни из самых популярных категорий, отталкиваясь от просьб наших клиентов и их транзакционной активности, но и работаем над улучшением самого сервиса, чтобы пользователи могли видеть прогресс накоплений в онлайне и получать еще больше бонусов. Приятно, что наши усилия были отмечены профессиональным жюри конкурса, что говорит о движении в правильном направлении. На эту осень мы запланировали несколько сюрпризов для участников нашей программы, рекомендуем следить за новостями программы МКБ Бонус, вас ждет много интересного", - прокомментировала начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.

Премия "Loyalty Awards" учреждена в 2010 году в целях выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. Ежегодно всемирно известные компании представляют свои проекты на национальные конкурсы, проводимые в США, Великобритании, России, ОАЭ, Индии. В России "Loyalty Awards" проводится с 2014 года. Организатором конкурса выступает Сообщество специалистов в области маркетинговых технологий RuMarTech. "Loyalty Awards Russia" - единственная российская премия - участник рейтингов Forrester Research.

Узнать подробность и подключиться к программе "МКБ Бонус" можно по ссылке.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 1 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-служба МКБ:

pr@mkb.ru