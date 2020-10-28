Минфин России не поддерживает индексацию пенсий для работающих пенсионеров, заявил министр финансов Антон Силуанов

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Ранее за индексацию пенсий работающим пенсионерам и повышение пособия по безработице выступили депутаты Госдумы

Moscow-Live.ru / Алексей Поляков

Минфин России не поддерживает индексацию пенсий для работающих пенсионеров, заявил министр финансов Антон Силуанов. Ранее за индексацию пенсий работающим пенсионерам и повышение пособия по безработице выступили депутаты Госдумы.

"Пенсия - это компенсация за утраченный заработок и, если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен", - сказал Силуанов, выступая в Госдуме. Его слова приводит РИА "Новости".

Глава Минфина отметил, что в последние годы зарплата в среднем растет выше инфляции, кроме того, прогнозируется рост зарплаты. По словам Силуанова, вопрос индексации пенсий заключается даже не в деньгах, а "в некоей справедливости".

"Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы", - сказал он. Вместо этого министр предложил сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров, так как именно им сейчас нужна государственная поддержка.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. В начале октября президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций заявил, что правительству дано поручение поработать над вопросом индексации пенсий. 27 октября вопрос индексации обсуждался на встрече председателя правительства Михаила Мишустина с руководством фракций Госдумы. За индексацию пенсий работающим пенсионерам выступили ЛДПР и "Справедливая Россия". Свои предложения по этому вопросу также подготовила "Единая Россия".

Норма об индексации пенсий была одной из самых известных поправок, предложенных в Конституцию РФ, однако, как отметил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, после ее принятия в сущности ничего не изменилось: согласно закону о трудовых пенсиях, решение о самой индексации и ее размерах по-прежнему принимает правительство, а предполагаемый коэффициент индексации устанавливается столь же произвольно, что и ранее.