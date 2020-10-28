Минфин России не поддерживает индексацию пенсий для работающих пенсионеров, заявил министр финансов Антон Силуанов Ранее за индексацию пенсий работающим пенсионерам и повышение пособия по безработице выступили депутаты Госдумы
 
 
 
Минфин России не поддерживает индексацию пенсий для работающих пенсионеров, заявил министр финансов Антон Силуанов
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
 
 
 
Ранее за индексацию пенсий работающим пенсионерам и повышение пособия по безработице выступили депутаты Госдумы
Moscow-Live.ru / Алексей Поляков

Минфин России не поддерживает индексацию пенсий для работающих пенсионеров, заявил министр финансов Антон Силуанов. Ранее за индексацию пенсий работающим пенсионерам и повышение пособия по безработице выступили депутаты Госдумы.

"Пенсия - это компенсация за утраченный заработок и, если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен", - сказал Силуанов, выступая в Госдуме. Его слова приводит РИА "Новости".

Глава Минфина отметил, что в последние годы зарплата в среднем растет выше инфляции, кроме того, прогнозируется рост зарплаты. По словам Силуанова, вопрос индексации пенсий заключается даже не в деньгах, а "в некоей справедливости".

"Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы", - сказал он. Вместо этого министр предложил сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров, так как именно им сейчас нужна государственная поддержка.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. В начале октября президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций заявил, что правительству дано поручение поработать над вопросом индексации пенсий. 27 октября вопрос индексации обсуждался на встрече председателя правительства Михаила Мишустина с руководством фракций Госдумы. За индексацию пенсий работающим пенсионерам выступили ЛДПР и "Справедливая Россия". Свои предложения по этому вопросу также подготовила "Единая Россия".

Норма об индексации пенсий была одной из самых известных поправок, предложенных в Конституцию РФ, однако, как отметил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, после ее принятия в сущности ничего не изменилось: согласно закону о трудовых пенсиях, решение о самой индексации и ее размерах по-прежнему принимает правительство, а предполагаемый коэффициент индексации устанавливается столь же произвольно, что и ранее.