Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии

ФНПР Заморозка накопительной части пенсии действует с 2014 года

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.

В тексте письма говорится, что "Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям".

ФНПР неоднократно указывала, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы, отмечается в письме.

Профсоюзы предлагают "прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования".

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений, отмечает ТАСС.

По информации ПФР, несмотря на повышение возраста выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин будет до 60 и 65 лет, назначение накопительной пенсии и других видов выплат пенсионных накоплений (единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и срочной пенсионной выплаты) с 1 января 2019 года устанавливается в прежнем порядке: женщинам в 55 лет, мужчинам - в 60 лет.

Правом на досрочную выплату пенсии обладают работники вредных и опасных условий труда, морского флота и гражданской авиации, спасатели и пожарные, водители городского транспорта, служащие учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, ряд госслужащих, педагоги и медработники, а также ряд творческих работников. Заморозка накопительной части пенсии действует с 2014 года.

Напомним, в начале августа этого года правительство внесло в Госдуму законопроект об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии на 2021 год, который предлагает повысить возраст дожития с 258 месяцев до 264, то есть до 22 лет. Так как пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), то, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина - до 77 лет.

В апреле 2020 года вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому была скорректирована методика оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. В ближайшие два года правительство продолжит использовать ограничительные максимальные значения данного показателя: в 2021 году - максимум 264 месяца, в 2022 году - 270 месяцев.

В Минтруда РФ заявляют, что более 98% россиян, выходящих на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно.