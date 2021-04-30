Рубль в пятницу снижается на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и дешевеющей нефти, передает "Интерфакс".

Курс доллара США составил 75,19 рублей за 1 доллар в 19:00, что на 55 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,48 рублей за единицу, подорожав на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 31,04 копейки - до 82,07 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на длительные праздничные выходные на 46,28 копейки, до 74,8451 рублей за единицу, и увеличил курс евро на 43,37 копейки, до 90,585 рублей за единицу.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 54,61 копейки по отношению к четвергу и составил 74,8732 рублей за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 55,48 копейки и составил 74,9642 рублей за доллар. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся 3 млрд 703,838 млн долларов, из которых 880,869 млн долларов пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 2 млрд 822,969 млн долларов - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 49,91 копейки, до 90,5513 рублей за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 укрепился на 43,29 копейки и составил 90,6055 рублей за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,842 млн, из которых 177,528 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 231,314 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Как отмечают эксперты агентства, рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и дешевеющей нефти. При этом рубль отыграл почти все потери первой половины дня в паре с евро после выхода благоприятной статистики по доходам в США, которая поддержала покупателей американской валюты на глобальном рынке против большинства валют.

Как сообщил в пятницу Минторг США, доходы населения США в марте подскочили на 21,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордный подъем показателя. Он обусловлен увеличением социальной помощи американцам со стороны правительства. При этом расходы американцев выросли на 4,2% - максимальными темпами с июня 2020 года.