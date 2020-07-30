Выплаты "путинских" пособий на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей совпали с пиками возврата россиянами микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на данные платежного сервиса CloudPayments Для оценки влияния детских выплат на возврат микрозаймов аналитики CloudPayments сравнили объем погашений долгов по неделям вплоть до 19 июля. В качестве базы был взят период с 6 по 12 апреля - первая полная неделя в условиях самоизоляции. Согласно этой методике, уровень объемов переводов в пользу МФО начал расти лишь со второй недели июня: полученные пособия помогли людям улучшить финансовое положение и постепенно начать отдавать долги
 
 
 
Выплаты "путинских" пособий на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей совпали с пиками возврата россиянами микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на данные платежного сервиса CloudPayments
Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин
 
 
 
Для оценки влияния детских выплат на возврат микрозаймов аналитики CloudPayments сравнили объем погашений долгов по неделям вплоть до 19 июля. В качестве базы был взят период с 6 по 12 апреля - первая полная неделя в условиях самоизоляции. Согласно этой методике, уровень объемов переводов в пользу МФО начал расти лишь со второй недели июня: полученные пособия помогли людям улучшить финансовое положение и постепенно начать отдавать долги
Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Выплаты "путинских" пособий на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей совпали с пиками возврата россиянами микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на данные платежного сервиса CloudPayments. По его статистике, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился. Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей.

CloudРayments также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян. Эту тенденцию подтвердили в ГК Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм"), МФК "Лайм-Займ" и МФК "Займер".

Для оценки влияния детских выплат на возврат микрозаймов аналитики CloudPayments сравнили объем погашений долгов по неделям вплоть до 19 июля. В качестве базы был взят период с 6 по 12 апреля - первая полная неделя в условиях самоизоляции. Согласно этой методике, уровень объемов переводов в пользу МФО начал расти лишь со второй недели июня: полученные пособия помогли людям улучшить финансовое положение и постепенно начать отдавать долги

Вторая волна выплат президентских пособий пришлась на начало июля, тогда же зафиксировано значительное улучшение собираемости долгов. Объем возвратов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля - уже на 8%. Хуже всего ситуация обстояла в период майских праздников и в первых числах июня, когда выплаты сократились на 20-30%. А пик погашений пришелся на 1 июля, с началом второго этапа господдержки.

Кроме того, значительный рост возвратов приходился на "зарплатные" дни: летом в большинстве регионов России были сняты жесткие санитарные ограничения, люди смогли вернуться на работу и начать рассчитываться с долгами в условиях большей финансовой определенности. Собираемость займов выросла и за счет более жесткого отбора клиентов: в период пандемии получить заем стало сложнее, чем до коронакризиса.

В начале июня некоторые клиенты "Сбербанка" начали жаловаться на то, что выплаты от Пенсионного фонда были списаны банком в счет старых долгов. Одна из женщин пожаловалась, что SMS о списании присланных ей Пенсионным фондом 10 тыс. рублей пришло 1 июня уже через минуту после SMS о зачислении денег. Со списанием средств госпомощи столкнулись и юридические лица: в пресс-службе банка заявили, что по некоторым из жалоб проверка уже завершилась и деньги были возвращены.