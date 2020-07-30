Выплаты "путинских" пособий на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей совпали с пиками возврата россиянами микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на данные платежного сервиса CloudPayments

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Для оценки влияния детских выплат на возврат микрозаймов аналитики CloudPayments сравнили объем погашений долгов по неделям вплоть до 19 июля. В качестве базы был взят период с 6 по 12 апреля - первая полная неделя в условиях самоизоляции. Согласно этой методике, уровень объемов переводов в пользу МФО начал расти лишь со второй недели июня: полученные пособия помогли людям улучшить финансовое положение и постепенно начать отдавать долги

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Выплаты "путинских" пособий на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей совпали с пиками возврата россиянами микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на данные платежного сервиса CloudPayments. По его статистике, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился. Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей.

CloudРayments также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян. Эту тенденцию подтвердили в ГК Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм"), МФК "Лайм-Займ" и МФК "Займер".

Для оценки влияния детских выплат на возврат микрозаймов аналитики CloudPayments сравнили объем погашений долгов по неделям вплоть до 19 июля. В качестве базы был взят период с 6 по 12 апреля - первая полная неделя в условиях самоизоляции. Согласно этой методике, уровень объемов переводов в пользу МФО начал расти лишь со второй недели июня: полученные пособия помогли людям улучшить финансовое положение и постепенно начать отдавать долги

Вторая волна выплат президентских пособий пришлась на начало июля, тогда же зафиксировано значительное улучшение собираемости долгов. Объем возвратов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля - уже на 8%. Хуже всего ситуация обстояла в период майских праздников и в первых числах июня, когда выплаты сократились на 20-30%. А пик погашений пришелся на 1 июля, с началом второго этапа господдержки.

Кроме того, значительный рост возвратов приходился на "зарплатные" дни: летом в большинстве регионов России были сняты жесткие санитарные ограничения, люди смогли вернуться на работу и начать рассчитываться с долгами в условиях большей финансовой определенности. Собираемость займов выросла и за счет более жесткого отбора клиентов: в период пандемии получить заем стало сложнее, чем до коронакризиса.

В начале июня некоторые клиенты "Сбербанка" начали жаловаться на то, что выплаты от Пенсионного фонда были списаны банком в счет старых долгов. Одна из женщин пожаловалась, что SMS о списании присланных ей Пенсионным фондом 10 тыс. рублей пришло 1 июня уже через минуту после SMS о зачислении денег. Со списанием средств госпомощи столкнулись и юридические лица: в пресс-службе банка заявили, что по некоторым из жалоб проверка уже завершилась и деньги были возвращены.