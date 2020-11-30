Молочный союз России сообщил на своем сайте о смерти основателя бренда творожных сырков "Б.Ю Александров" Бориса Александрова. По данным СМИ, он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

73-летний бизнесмен умер в ночь на 30 ноября, подтвердил Forbes представитель Александрова. По данным Mash, в начале ноября у Александрова подтвердился коронавирус, а на прошлой неделе он поступил в больницу в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несколько лет назад у предпринимателя выявили рак лимфатических узлов, в связи с чем он лечился в Германии и США. В американской клинике он две недели находился в коме. В мартовском интервью Forbes Александров рассказывал, что "случай или Бог" спасли его от трех смертей.

"Первая - когда у меня оторвался тромб. Мой товарищ, доктор, сказал, что он видел только четыре случая за всю его гигантскую врачебную практику, когда тромб застрял на бифуркации легочной артерии. Он мог оторваться, и я бы давно умер. Второй раз - когда мне поставили водитель ритма. То есть, когда у меня сердце вместо 60 стало сокращаться 29 раз. <...> И третье - это рак. Меня Бог почему-то оставил на этом свете".

Борис Александров - врач по образованию, основатель компании "Ростагроэкспорт", единственный в России трехкратный лауреат премии "Предприниматель года" - за 2004, 2006 и 2007 годы. В 80-х годах Александров получил пять лет лишения свободы за незаконное производство водки, он провел два года под следствием и один - в тюрьме.

"Я пошел на это осознанно, - объяснил бизнесмен в том же интервью. - Можно было спокойно честным путем зарабатывать, но я выбрал путь более легкого зарабатывания денег, хотя понимал, что нарушаю закон. И сел. Я никого не винил, только себя".

До прихода в молочный бизнес Александров торговал книгами, цветными металлами, коврами, стеклотарой, продуктами. Александров - член Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства, кавалер ордена "Знак качества". Награжден церковными орденами Святого Преподобного Сергия Радонежского III степени и Святого благоверного князя Даниила Московского III степени за участие в восстановлении церкви Покрова Божьей матери в Филях и крестильного храма при ней.