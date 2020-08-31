В открытый доступ в интернете попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, сообщает РБК.

Ранее Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom. В базе содержались сведения о клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, "Открытия", Райффайзенбанка, Тинькофф Банка и других российских и зарубежных банков. Ряд кредитных организаций заблокировали скомпрометированные карты и перевыпустили их.

База с клиентами ВТБ и база с клиентами других банков схожи по формату: они содержат первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес проживания. Также с файлом, содержащим 31 тысячу строк, распространяются еще два файла с данными клиентов ВТБ (в общей сложности 49 тысяч строк), которые отличаются по формату и не указывают платежную систему, а также подробный адрес проживания.

В ВТБ заявили, что эти данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, однако банк проводит всестороннюю проверку данного инцидента и намерен принять все необходимые меры безопасности. В пресс-службе компании Joom также заявили, что с помощью утекших данных нельзя провести никакую финансовую операцию, сообщает ТАСС.

Как сообщает основатель сервиса поиска утечек и мониторинга даркнета "DLBI" Ашот Оганесян в своем Telegram-канале "Утечки информации", всего в утекшей базе Joom содержится более 800 тысяч строк, из которых более 550 тысяч содержат данные клиентов российских банков. Эта база продается за 3 тысячи долларов.

Представитель Joom ранее не смог подтвердить данные о сливе данных 55 тысяч пользователей, но признал, что маркетплейс зафиксировал утечку в марте, когда злоумышленники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов. В Joom заявили, что устранили угрозу дальнейшей утечки и прекратили отношения с контрагентом. Весной, когда компания сообщала о произошедшем, речь шла не менее чем о тысяче пользователей в России и Белоруссии. Позже представителя маркетплейса сообщил, что данные, опубликованные в интернете, совпадают с данными мартовской утечки.