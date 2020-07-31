masterSergeant / DepositPhotos ВВП Евросоюза, по предварительной оценке, во втором квартале упал на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat

masterSergeant / DepositPhotos

ВВП Евросоюза, по предварительной оценке, во втором квартале упал на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.

Согласно его данным, такое снижение стало самым серьезным с начала наблюдений в 1995 году. ВВП основных стран сообщества - Франции и Германии - сократился на 19% и 11,7% соответственно.

Наибольший спад наблюдается в Испании: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП королевства уменьшился на 22,1%. Меньше всего пандемия коронавируса отразилась на экономических показателях Литвы, которые в сравнении со вторым кварталом 2019 года снизились лишь на 3,7%, передает ТАСС.

В четверг о рекордном падении ВВП во втором квартале сообщили и в США. Там спад составил 32,9%, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения показателя на 34,1%.

В первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5%. В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 2,9%, во втором - 1,5%, в третьем - 2,6%, в четвертом - 2,4%.

Падение ВВП США во втором квартале стало рекордным за историю наблюдения ведомством с 1947 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10%. Самое сильное годовое снижение было зафиксировано в 1932 году - на 12,9%, такая статистика ведется ведомством с 1930 года, передает РИА "Новости".

"Снижение ВВП во втором квартале отражает ответные меры на COVID-19, указания оставаться дома, которые были введены в марте и апреле, были частично сняты в нескольких регионах страны в мае и июне, и поддерживающие в период пандемии выплаты властей были направлены домашним хозяйствам и бизнесу", - говорится в релизе министерства. Реальные темпы снижения потребительских расходов в США за квартал, по первой оценке, составили 34,6% после снижения первого квартала на 6,9%.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.