Путин подписал закон о "гаражной амнистии"

yulek1985 / DepositPhotos

Президент Россия Владимир Путин подписал одобренный ранее Госдумой и Советом Федерации закон о так называемой "гаражной амнистии". Документ был размещен 5 апреля на портале правовой информации.

Закон был разработан с целью создания "правовых условий для оформления прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи". После вступления документа в силу для гаражей, возведенных до введения в действие нынешнего Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать упрощенный порядок предоставления земельных участков. Владельцы таких гаражей смогут бесплатно получить в собственность участок, на котором расположен гараж, если участок для размещения гаража был предоставлен организацией или органом власти, либо если гараж и (или) земельный участок были распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива. Воспользоваться "гаражной амнистией" смогут и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца.

"Документы, которые могут предоставляться в доказательство пользования этими гаражами, они самые разнообразные. Мы даже исчерпывающий перечень не указали. Мы указали любые документы, вплоть до платежек за коммунальные услуги, за воду, за электричество - все, что свидетельствует о том, что гражданин пользовался гаражом", - отмечал соавтор законопроекта Павел Крашенинников.

Во втором чтении законопроекта в Госдуме была одобрена поправка, распространяющая "гаражную амнистию" на земельные участки под "сваренными" металлическими (некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу. При этом закон не затрагивает гаражи-ракушки.

В документе прописан одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж и участок под ним. Регистрация будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок. Законопроект также предусматривает дополнительное полномочие органов МСУ, согласно которому размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства, будет возможно без предоставления земельных участков (на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности).

Законом гарантируется свободный и бесплатный проезд к гаражам по участкам общего пользования. Кроме этого, в Земельном кодексе закрепляется положение о том, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

"Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятие данных поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан", - говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Гаражная амнистия" заработает с 1 сентября 2021 года. Отсрочка делается для того, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать необходимую законодательную базу.