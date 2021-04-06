В России может появиться еще 25 тыс. обманутых дольщиков

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В России продолжают появляться проблемные жилые дома, что создает риски появления до 25 тыс. новых обманутых дольщиков. Об этом сообщил 6 апреля глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев на встрече с членами комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"У нас до сих пор появляются проблемные объекты, и мы думаем, что это будет еще как минимум 2-2,5 года. Мы делаем осторожные прогнозы, но это порядка 15, 20, а то и 25 тыс. пострадавших граждан. Более того, за первый квартал 2021 года уже появилось 5 тыс. обманутых граждан", - приводит слова Тимофеева "Интерфакс" .

Одной из причин увеличения количества долгостроев в России он назвал введенный во время пандемии мораторий на банкротство застройщиков. Другой причиной стали реальные банкротства компаний, которые "накопились не только за первый квартал, но еще и за третий-четвертый кварталы 2020 года из-за моратория".

В настоящее время в реестре проблемных объектов числится в общей сложности 2884 дома общей площадью почти 17,4 млн квадратных метров. По данным Фонда защиты прав дольщиков в России насчитывает более 120 тыс. обманутых дольщиков, передает ТАСС.

В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство рассчитывает решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году. "У нас в стране было 200 тыс. [обманутых] дольщиков, за прошлый год мы решили проблему 48 тыс., а за 2019 год - 16 тыс., то есть за прошлый год мы приняли в три раза больше решений. Я считаю, что в 2023 году основной объем всех дольщиков закончим", - сказал Хуснуллин.