Архив NEWSru.com В 2010 году бизнесмен Сергей Колесников написал открытое письмо тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. В нем утверждалось, что соучредитель дачного кооператива "Озеро" Николай Шамалов построил для Путина жилой комплекс на берегу Черного моря поблизости от Геленджика

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Компания "Комплекс", которая владеет так называемым "дворцом Путина" недалеко от Геленджика, расширила свои земли почти в два раза. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Речь идет об усадьбе недалеко от села Прасковеевка Геленджикского района, расположенной на мысе Идокопас на берегу Черного моря. В 2010 году бизнесмен Сергей Колесников написал открытое письмо тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. В нем утверждалось, что соучредитель дачного кооператива "Озеро" Николай Шамалов построил для Путина жилой комплекс на берегу Черного моря поблизости от Геленджика. Колесников писал, что комплекс занимает площадь в десятки тысяч квадратных метров, а его стоимость составляет 1 млрд долларов. С тех по за объектом закрепилось название "дворец Путина", хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал, что усадьба имеет отношение к Путину.

Общая площадь усадьбы, принадлежащей компании "Комплекс" 67,9 гектара. Как выяснили журналисты, в июне этого года компания расширила свои причерноморские владения, арендовав расположенный рядом с усадьбой участок леса площадью около 58,5 гектара для охоты и рыбалки на 48 лет. При этом найти сведения о торгах, в ходе которых компания получила право аренды земель, журналистам не удалось.

С 2016 года по настоящее время владельцем ООО "Комплекс" является АО "Бином" (ранее фирмой владели офшорные компании). Единственный собственник "Бинома", о котором упоминает система СПАРК, - Александр Пономаренко, полный тезка бывшего владельца "Новороссийского морского торгового порта", который в 2011 сообщил журналистам, что купил усадьбу в Прасковеевке за 350 млн долларов. Тогда он назвал комплекс пансионатом и сообщил, что объект ему продал совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, которого считают одним из ближайших друзей Владимира Путина. Его сына Кирилла называли зятем президента, но в 2018 году появилась информация, что брак Кирилла Шамалова с дочерью президента Катериной Тихоновой якобы распался.

По словам координатора Экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудомахи, передача лесного фонда в аренду под охотпользование является распространенной практикой в России в целом и Краснодарском крае в частности. Рудомаха уточнил, что передача земель не нарушает закон, но не исключил, что арендатор может оградить полученную территорию забором.

"В принципе, вероятно, и охоты никакой в этом лесу не будет. Полагаю, что главная цель этой аренды - создать дополнительный буфер вокруг построенного на мысе Идокопас объекта. Чтобы ограничить туда доступ граждан", - считает Рудомаха.

Это не первый раз, когда "Комплекс" арендует землю рядом с усадьбой в Прасковеевке. В ноябре прошлого года компания арендовала на пять лет прибрежный участок площадью 1,3 гектара. За это с "Комплексом" судится воронежская общественная организация инвалидов "Импульс", которая обвиняет компанию в перекрытии прохода к морю.

Компания, владеющая "дворцом Путина" рядом с Геленджиком, арендовала 58,5 га леса поблизости от усадьбы pic.twitter.com/SLgYgL1gtt— 12_white (@mikky_nn) November 6, 2020

В публикации также отмечается, что в торгах на аренду прибрежного участка вместе с "Комплексом" участвовало АО "Апекс Юг". В 2014 году эту компанию основал адвокат и однокурсник Владимира Путина Николай Егоров. "Апекс Юг" владеет виноградниками недалеко от Прасковеевки, а рядом с этими виноградниками находится Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли "резиденцией патриарха". Осенью прошлого года принадлежащее церкви ООО "Мезыбь" получило лицензию на производство, хранение и поставки вина.