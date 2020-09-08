Общая задолженность россиян по ипотеке превысила 8 трлн рублей

Задолженность россиян по ипотечным кредитам на 1 июля 2020 года превысила 8 трлн рублей и составила 44,7% от портфеля долгов по всем типам розничных кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Текущий рост ипотеки происходит на фоне снижения ставок (на 1,6 процентных пункта с начала года), которое стало, прежде всего, результатом государственной поддержки", - отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

В отчете НБКИ отмечается, что несколько лет назад ипотека росла, в первую очередь, за счет эффекта низкой базы, тогда как сейчас рост обусловлен зрелостью рынка: ипотечное кредитование требует высокого уровня управления рисками у кредиторов и, соответственно, финансовой грамотности и дисциплины заемщиков.

Также в НБКИ зафиксировали улучшение персонального кредитного рейтинга ипотечных заемщиков. В июле 2020 года этот показатель составил 711 баллов из 850 возможных против 706 баллов в июле прошлого года.

Напомним, по данным ЦБ, за семь месяцев 2020 года российские банки выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1,802 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 21,3%, тогда как количество выданных кредитов (747,7 тыс.) выросло на 10,5% (в январе-июле прошлого года банки выдали 675,9 тыс. ипотечных кредитов).

В конце июля в НБКИ сообщили, что размер дохода заемщиков, комфортного для обслуживания ипотечного кредита в России, снизился в июле на 10,4% по сравнению с показателем января и составил 63,3 тыс. рублей в месяц. Речь идет о показателе семейного дохода, который показывает доступность ипотеки для граждан. При расчете этого показателя в НБКИ исходят из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев.