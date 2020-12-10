Доля пустующих помещений на главных ресторанных улицах Москвы за год увеличилась почти вдвое и к середине декабря достигла 13,6% - это максимальное значение за последние четыре года. К такому выводу пришли аналитики из компании JLL, обзор исследования которой приводит РБК.

К ресторанным эксперты относят многие центральные улицы: доля заведений общепита на них составляет 51% от всех арендаторов, тогда как в целом по рынку этот показатель составляет 37%. В частности, к ресторанным улицам относятся Покровка, Мясницкая, Кузнецкий Мост, улицы рядом с Патриаршими прудами и другие улицы.

Год назад доля свободных помещений на ресторанных улицах Москвы оценивалась в 7,3%, но с тех пор выросла на 6,3 п.п., а за последний квартал рост составил 0,9 п.п. В компании CBRE привели похожие оценки: за год доля свободных площадей на ресторанных улицах выросла с 6,6 до 14,9%. достигла рекорда за последние четыре года. За год вакантность в основных локациях удвоилась - с 7,3% на конец 2019 года до 13,6% в декабре 2020 года. Рост за последний квартал составил 0,9 п.п. Если говорить об отдельных улицах, то на Большой Дмитровке год назад не было свободных площадей, а сейчас их доля составляет 12,5%. В 2020 году на этой улице закрылось несколько ресторанов.

Увеличение доли пустующих помещений на ресторанных улицах в JLL связали с пандемией коронавируса. Как сообщила глава отдела уличного ритейла JLL Екатерина Подлесных, в настоящее время все сетевые операторы сфокусированы на оптимизации портфеля: компании предпочитают точки с большим трафиком и гибкими условиями аренды.

"Крупные ресторанные сети, такие как Novikov Group, Пински Групп, сеть Андрея Делосса, KFC, "Макдональдс" и "Теремок", продолжают смотреть площадки в рамках оптимизации портфеля или новых открытий, но отдают предпочтения локациям, где арендные ставки снижены", - отметила Подлесных.

Аналитики прогнозируют, что в следующем году доля пустующих помещений на московских ресторанных улицах может увеличиться, но развитие событий будет зависеть от ситуации с коронавирусом и вводимых властями ограничительных мер. При благоприятном сценарии арендаторы могут вернуться во второй половине 2021 года.