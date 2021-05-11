В Геленджике на территории городского дендрария планируют построить российский аналог американского Диснейленда. Стоимость проекта - около 80 миллиардов рублей.

Диснейленд может открыться там на месте бывшего парка развлечений на территории дендрария. Его создавали в 1960-х годах, с начала 2000-х до 2008 года там функционировал парк аттракционов "Адмирал Врунгель". После его закрытия участок оставался заброшенным.

Как рассказал "Известиям" главный архитектор города, в парке будут использовать персонажей "Союзмультфильма". Сейчас городские власти разрабатывают концепцию проекта и обсуждают ее с российской государственной киностудией. В пресс-службе "Союзмультфильма" сообщили, что переговоры о проекте находятся в начальной стадии. По словам представителя киностудии, подобный парк "Союзмультфильм" открыл в Москве на ВДНХ. Аналогичные проекты также обсуждаются с властями Пермского края и Татарстана.

Проект может потребовать до 80 млрд рублей инвестиций и окупиться за 5-10 лет, оценили эксперты. Инвестор пока не называется.

Из уже реализованных в России подобных парков можно назвать построенный в Москве в Нагатинской пойме крытый комплекс "Остров мечты", который открылся в прошлом году. В 2018-м комплекс сообщал, что объем инвестиций составил 81 млрд рублей с учетом покупки земли в 60 га. Сейчас комплекс включает крытый парк развлечений, тематический ландшафтный парк, кинотеатр, концертный зал, зону с магазинами и фудкортом, а также паркинг более чем на 3 тыс. машино-мест.