В Счетной палате раскритиковали модернизацию систем Росреестра и новую ФГИС ЕГРН

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В Счетной палате признали неэффективной модернизацию программного обеспечения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и указали на необходимость существенной доработки более чем половины подсистем этой федеральной государственной информационной системы (ФГИС) Росреестра.

"Всего с 2014 по 2020 год Росреестр израсходовал по контрактам на разработку и модернизацию программного обеспечения ЕГРН 1,6 млрд рублей. Кроме того, дополнительные средства направлены на аренду вычислительных мощностей Ростелекома. При этом больше половины функциональных подсистем ФГИС ЕГРН требуют существенной модернизации", - цитирует "Интерфакс" отчет Счетной палаты.

В материалах отмечается, что новая ФГИС ЕГРН должна была быть запущена до 1 января 2017 года, но этот запуск был формальным - на практике внедрение системы в регионах было завершено лишь в конце 2020 года. В Счетной палате также указали, что семь подсистем ФГИС были созданы шестью разными разработчиками без единой архитектуры и графика работ. В результате для реальной эксплуатации системы потребовались существенные доработки. Помимо этого, аудиторы отметили, что Росреестр не запустил резервный Центр обработки данных (ЦОД) - по этой причине крупная авария в августе-сентябре 2018 года привела к приостановке работы ФГИС на две недели. В течение этого времени было невозможно получить выписку из ЕГРН и зарегистрировать объекты недвижимости. Резервный ЦОД в итоге был запущен только в 2019 году.

"Существуют проблемы в учете федерального имущества. При сопоставлении данных ЕГРН и реестра федерального имущества Росреестром не обеспечивалась регулярность предоставления и надлежащее заверение передаваемых данных", - считает аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

В Росреестре не стали спорить с выводами Счетной палаты и сообщили, что ведомство работает над ошибками.

"Все указанные Счетной палатой замечания учтены. Отмечу, что за 2020 год в единую информационную систему перенесено более 70% всего объема информации в ЕГРН. Мы работаем над повышением отказоустойчивости и катастрофоустойчивости ЦОДов (...) Сейчас Росреестр проводит реинжиниринг бизнес-процессов, направленный на решение конкретных жизненных ситуаций наших потребителей", - рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский.