В Санкт-Петербурге на торгах продали имущественный комплекс, принадлежавший киностудии им. Горького. Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД) лот был продан за 475,45 млн рублей.

"13 мая РАД подвел итоги торгов по продаже имущества АО "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького". Продан имущественный комплекс - четыре нежилых здания общей площадью 17,4 тыс. квадратных метров, с двумя смежными земельными участками общей площадью 1,9 га по адресу Мельничная улица, дом 4, литера А", - приводит сообщение ТАСС.

Речь идет о площадке, расположенной рядом с проспектом Обуховской Обороны и набережной Обводного канала. Эта территория относится к зонам общественно-деловой застройки и жилых домов и может использоваться как для размещения коммерческих объектов, так и для жилищного строительства. К торгам были допущены ООО "Специализированный застройщик "На Минской" и ООО "Славянское". Какая из этих компаний стала победителем торгов, пока не уточняется.

Проданный комплекс ранее занимала киностудия научно-популярных фильмов "Леннаучфильм". Она была создана 11 февраля 1933 года. За время своего существования студия выпустила более 4 тыс. фильмов.

"Активами киностудии в Петербурге мы занимались несколько лет и довольны заключенной сделкой. У любого проекта на этом месте отличный потенциал благодаря близости к историческому центру, Александро-Невской лавре и Неве", - заявил заместитель генерального директора РАД Павел Жирунов.

Напомним, в 2019 году киностудия им. Горького собиралась выставить на торги непрофильные активы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Тогда компания намеревалась продать три имущественных комплекса на севере и северо-востоке Москвы (территория бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов и двух бывших автобаз Минкульта). Тогда же сообщалось о намерении студии продать территории бывшей киностудии "Леннаучфильм" в Санкт-Петербурге и пионерского лагеря "Буревестник" в Серпуховском районе Московской области.

В августе 2019 года на торгах за 224,6 млн рублей был продан один из трех имущественных комплексов студии в Москве.