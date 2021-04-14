Ввод офисов в Москве за первый квартал превысил показатели 2020 года

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Объем ввода офисов в Москве в первом квартале текущего года превысил показатель за весь 2020 года на 38%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные консалтинговой компании JLL.

"Совокупный объем нового предложения на офисном рынке Москвы по итогам первого квартала 2021 года составил 309 тыс. квадратных метров, превысив на 38% аналогичный показатель за весь 2020 год (224 тыс. квадратных метров)", - отметили в JLL, уточнив, что объем ввода офисов в первом квартале оказался максимальным за 10 лет и составил более половины от прогнозного показателя за весь 2021 год.

Аналитики отмечают, что 93% новых офисов приходится на Ленинградский деловой район Москвы: объем ввода за квартал оказался максимальным для этого района за всю историю наблюдений, а по итогам 2021 года прирост предложения в Ленинградском деловом районе увеличится еще на 37 тыс. квадратных метров.

"Несмотря на значительный рост нового предложения, доля свободных площадей на северо-западе Москвы за Садовым кольцом увеличилась только на 1,5 п.п. до 14,1%", - рассказали в JLL. Это связано с тем, что 90% новых офисов нашли арендаторов до выхода на рынок. Так, офисный кластер "Ростех-Сити" и БЦ "Два капитана" строились под конкретных клиентов.

Сейчас девелоперы планируют ввести до конца года еще 384 тыс. квадратных метров офисных площадей, но в JLL считают, что ввод некоторых проектов отложат на следующий год. По прогнозу аналитиков всего в этом году в Москве будет введено 529 тыс. квадратных метро офисов. По словам руководителя отдела исследований компании JLL в России Владислава Фадеева, в перспективе до 2023 года на рынок может выйти еще около 1,7 млн квадратных метров офисных площадей.

Напомним, на днях стало известно , что компания Ozon разослала консультантам и девелоперам письма, в которых сообщается, что ритейлер ищет новую штаб-квартиру площадью 220 тыс. квадратных метров.

В письмах говорится, что до мая 2025 года компания готова занять 160 тыс. квадратных метров, к 2027 году - еще 40 тыс. квадратных метров, а к 2030 году - оставшиеся 20 тыс. квадратных метров. Новый головной офис Ozon должен находиться в радиусе 4 километров от делового центра "Москва-Сити", где компания базируется сейчас, и в пешей доступности от метро. В заявленном объеме сделка по аренде офиса станет самой крупной за всю историю офисного рынка России.