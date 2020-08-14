Бывшее здание Минэкономразвития общей площадью более 23 тыс. квадратных метров, расположенное на Овчинниковской набережной в Москве, которое было выставлено на торги в апреле этого года, нашло нового владельца.

Речь идет о комплексе, который был построен в 50-е годы прошлого века для Министерства угольной промышленности СССР. Последующие очереди объекта достраивались вплоть до конца 80-х. Тогда это здание занимало Министерство внешней торговли СССР, а до переезда в деловой центр Москва-Сити в нем находилось Минэкономразвития.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торговой площадки "Сбербанк-АСТ", его приобрела за 2,7 миллиарда рублей компания "ЭнкаМос Риджон Б.В." (структура турецкой компании Enka). На актив также претендовали ООО "А-Инвестмент Групп" и ООО "Автодор Холдинг".

Компания Enka владеет в России офисными и торговыми центрами общей площадью более 1 млн квадратных метров.

Напомним, "Дом.РФ" уже несколько лет реализует проект по переводу федеральных структур из различных зданий в центре столицы в "Москва-Сити". Также компания занимается реализацией освободившихся после переезда ведомств объектов. Так, в прошлом году в "Москва-сити" переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм. Ведомства заняли выкупленные у "Галс-девелопмент "еще в 2017 году 75 тыс. квадратных метров в "IQ квартале".

В октябре прошлого года "Дом.РФ" выставила на продажу пять зданий Минэкономразвития общей площадью 29,4 тыс. квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах. Эти объекты в ноябре купило ООО "Межрегионразвитие", принадлежащее департаменту имущества Москвы. Тогда сообщалось, что департамент намерен разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и других важных для города объектов.