Зураб Церетели

АГН Москва / Мобильный репортер

Верховный суд России оставил в силе решения трех нижестоящих судов о взыскании со скульптора Зураба Церетели около 29 миллионов рублей неустойки по иску департамента городского имущества Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

В карточке дела указано, что судья вынес определение "об отказе в передаче кассационной жалобы... для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ".

Напомним, поводом для разбирательства стал конфликт, возникший из-за долга Церетели по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. квадратных метров на Авиамоторной улице. Этот договор был заключен в сентябре 2003 года. Столичные власти подали иск к Церетели в июле 2019 года, потребовав взыскать 55 млн рублей. Эта сумма включала 21,6 млн долга за аренду, который накопился со второго квартала 2014 года по сентябрь 2017 года, а также пени со второго квартала 2009 года по сентябрь 2017 года в размере 33,5 млн рублей.

Через некоторое время в департаменте сообщили, что Церетели погасил основной долг, но пересчитанная задолженность по неустойке выросла до 69 млн рублей. В дальнейшем представитель ответчика попросил суд исключить из расчета истца 5 млн рублей долга за период до третьего квартала 2014 года в связи с пропуском срока исковой давности, а оставшуюся часть неустойки снизить исходя из принципов справедливости и соразмерности.