Российский рынок недвижимости сумел оправиться от последствий пандемии коронавируса, а в июле и августе его состояние было больше похоже на перегрев. Об этом говорится в исследовании аналитического портала "Сбербанка" "СберИндекс".

"Рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии. Данные "Сбербанка" и компании "ДомКлик" указывают на то, что восстановление идет существенно быстрее ожиданий участников рынка. И динамика цен, и объемы продаж на протяжении двух последних месяцев устойчиво растут относительно уровней 2019 года. По некоторым показателям ситуацию даже можно охарактеризовать как локальный перегрев", - говорится в сообщении.

Также в обзоре отмечается, что отложенный спрос сыграл свою роль после отмены карантина, однако сейчас не этот фактор является главным драйвером роста рынка. "Судя по количеству выдач [ипотеки], вынужденное падение активности в апреле было в значительной степени компенсировано уже в июне. Иными словами, те, кто не сумел приобрести недвижимость весной из-за пандемии, вероятно, сделали это в начале лета. С учетом роста доли сделок на первичном рынке до 31% есть все основания полагать, что с июля спросом управляют в первую очередь рекордно низкие ипотечные ставки. Из этого следует важный вывод о том, что текущий рост на рынке недвижимости может оказаться протяженным во времени

Аналитики отмечают, что фактор отложенного спроса в июле-августе присутствовал, однако не являлся ключевым, поскольку вынужденное падение выдач в апреле было в значительной степени компенсировано уже в июне. "С учетом роста доли сделок на первичном рынке до 31% есть все основания полагать, что с июля спросом управляют в первую очередь рекордно низкие ипотечные ставки. Из этого следует важный вывод о том, что текущий рост на рынке недвижимости может оказаться протяженным во времени", - полагают авторы обзора.

В исследовании также говорится, что стоимость предложения квадратного метра в июле-августе 2020 года в среднем по России была на 3% выше, чем год назад, а на первичном рынке цены выросли на 6,2%. Это, как и снижение ставок связано с запуском программы льготной ипотеки под 6,5%.

В лидерах по темпам роста цен предложения находятся Хабаровский край (+18,9%), Калининградская (+18%) и Астраханская (+17,6%) области, Республика Алтай (+17,6%), Амурская область (16,8%) и Забайкальский край (15,4%). При этом в ряде регионов цены снижались: сильнее всего они упали в Республике Марий Эл - на 9,1%, передает РИА "Новости".

Напомним, на прошлой неделе замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки.

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - заявил Стасишин.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев в конце июля.