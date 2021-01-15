Сотрудники МВД раскрыли кражу водонапорной башни в деревне Святогорье, расположенной в Междуреченском районе Вологодской области. Об этом сообщается на сайте Управления МВД по Вологодской области.
"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению местного жителя 1966 г.р. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что похищенное имущество распилил и сдал в пункт приема металла", - говорится в сообщении.
Сумму ущерба от кражи башни высотой девять метров оценили примерно в 50 тыс. рублей. В пресс-службе областного УМВД сообщили порталу NewsVo, что украденная башня не эксплуатировалась.
В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России "Грязовецкий" было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкции по этой части статьи 158 предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в сентябре прошлого года в Пресненском районе Москвы снесли построенную в XIX веке на Ходынской улице водонапорную башню. Постройку признали самостроем и снесли, применив силу к градозащитникам, пытавшимся остановить работу.
В марте 2020 года следователи предъявили обвинение в хищении около 3 млрд рублей при исполнении оборонного заказа гендиректору строительной компании "Строй Групп" и его советнику. По версии следствия в результате мошеннических действий фигурантов дела, а также ряда неустановленных лиц в 2015-2019 годах при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа были похищены порядка 3 млрд рублей бюджетных средств. Деньги вывели на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов.