Сегмент новостроек бизнес-класса в Москве оказался наиболее устойчивым к кризису, вызванному пандемией коронавируса. Так, по данным компании Knight Frank, в первом полугодии в столице было продано 6,7 тыс. квартир и апартаментов бизнес-класса

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Как уточнили в Knight Frank около 60% сделок на рынке жилья бизнес-класса пришлось на январь-март, а затем спрос упал из-за карантина. По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, некоторые покупатели решили отложить сделки до стабилизации ситуации, но рынок поддержала программа льготной ипотеки под 6,5%

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Сегмент новостроек бизнес-класса в Москве оказался наиболее устойчивым к кризису, вызванному пандемией коронавируса. Так, по данным компании Knight Frank, в первом полугодии в столице было продано 6,7 тыс. квартир и апартаментов бизнес-класса. По сравнению с аналогичным периодом прошло года этот показатель упал всего на 10%. В компании "Метриум" оценили падение продаж в этом сегменте в 13%, тогда как продажи в массовом и премиальном сегментах упали на 26% и 37% соответственно.

Как уточнили в Knight Frank около 60% сделок на рынке жилья бизнес-класса пришлось на январь-март, а затем спрос упал из-за карантина. По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, некоторые покупатели решили отложить сделки до стабилизации ситуации, но рынок поддержала программа льготной ипотеки под 6,5%. По оценке Широковой, доля сделок с привлечением кредитов в сегменте бизнес-класса за первое полугодие выросла с 39% до 49%, пишет "Коммерсант".

В свою очередь коммерческий директор компании А101 Анна Боим обратила внимание на увеличение доли новостроек бизнес-класса в общей структуре нового жилья. По ее словам, в Новой Москве в этом сегменте экспонируется уже 46% доступных лотов.

Между тем управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая считает, что сегмент новостроек бизнес-класса сейчас наиболее уязвим. "Кризис ударил в первую очередь по покупательской аудитории именно этого жилья", - считает Литинецкая. Она добавила, что роста продаж за счет льготной ипотеки можно ожидать только в проектах, близких к массовому сегменту. На эту программу рассчитывают и застройщики: директор по маркетингу компании Level Group Александра Мамохина сообщила, что благодаря повышению предельных сумм кредитов по льготной ипотеке доля лотов сегмента бизнес-класса, попадающих под программу, выросла с 65% до 80%.

Напомним, накануне стало известно, что однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек из-за кризиса. По данным аналитиков компании "Азбука жилья", в первом полугодии в России заключили 4,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку однокомнатных квартир в массовом сегменте. По сравнению с 2019 годом этот показатель упал на 34%, тогда как падение продаж нового жилья в целом в компании оценили в 28%.