В Минфине предложили расширить программу софинансирования ипотеки для многодетных семей

Минфин России внес в Правительство РФ законопроект, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, проект предлагает распространить программу на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства. Также по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом и страхованием можно будет получить господдержку в том случае, если соответствующие договоры кредита заключены до вступления в силу положений законопроекта. Наконец, инициатива Минфина дает возможность воспользоваться поддержой тем гражданам, которые приобретают долю (доли) в праве общей собственности на жилое помещение и в конечном итоге становятся собственниками такого объекта недвижимости.

"Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Данные изменения в совокупности с распространением поддержки на ИЖС позволят повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству многодетных семей", - заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Напомним, механизм выплат компенсаций многодетным семьям с ипотекой действует с конца сентября прошлого года. Эта компенсация может быть направлена на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети.

На прошлой неделе замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки.

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - сказал Стасишин.