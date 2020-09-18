Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме, передает ТАСС.

"В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов", - говорится в законопроекте.

Также авторы предлагают наделить регионы полномочиями по формированию и утверждению адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов, а также технических характеристик домов, которые могут попасть в эти программы. Кроме того, регионы смогут утверждать порядок и форму выявления мнения граждан при формировании программ; определять, каким категориям граждан при реализации программы оказывать содействие в их переселении.

Документ предусматривает, что собственники жилых помещений в многоквартирном доме, включенном в региональную программу реновации, смогут на любом этапе формирования и исполнения программы до дня утверждения проекта планировки территории провести общее собрание собственников и выйти из нее. Для принятия этого решения необходимо более одной трети голосов всех собственников квартир в этом многоквартирном доме.

Наконец, проектом предусмотрена возможность принудительного переселения жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения", пишет "Парламентская газета".

Поручение разработать такой законопроект ранее дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вице-спикер СовФеда Николай Журавлев отмечал, что сейчас изъятие жилого помещения в рамках обновления жилья осуществляется по соглашению с каждым собственником, что задерживает или вовсе останавливает процедуры жилищного строительства, так как "многих собственников по объективным причинам нельзя найти".

Напомним, программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. Эта программа рассчитана на 15 лет: к 2032 году в Москве по ней предполагается расселить 5 173 дома, где проживают около 1 млн человек. Городские власти обещали жителям вошедших в программу домов комфортное, равнозначное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит. Однако некоторых жителей сносимых пятиэтажек теперь выселяют насильно в дома сомнительного качества, которые были построены не по программе реновации, а лишь адаптированы к ее требованиям.

Кроме того, московские чиновники не раз заявляли, что дома выше 14 этажей в рамках реновации строить не будут, но в ноябре прошлого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов признал, что программа реновации допускает строительство высотных домов, а в вынесенных на публичные слушания проектах планировки попавших под реновацию кварталов встречались дома выше 14 этажей (в ряде случаев высотность домов была увеличена после рассмотрения проектов на публичных слушаниях). В октябре 2019 года Марат Хуснуллин, занимавший тогда пост заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, заявил, что строительство небоскребов по программе реновации в отдельных районах Москвы связано с необходимостью быстрее переселить жителей сносимых домов.