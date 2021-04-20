В России могут обанкротиться застройщики, которые возводят 2,7 млн квадратных метров жилья

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Российские застройщики, которые возводят примерно 2,7 млн квадратных метров жилья, находятся под угрозой банкротства, что грозит появлением новых обманутых дольщиков. Об этом заявил 20 апреля гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев на круглом столе комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"Основная задача - это предбанкротный мониторинг, чтобы не допустить появление пострадавших граждан дополнительно. У нас сегодня в зоне предбанкротного мониторинга 2 млн 700 тыс. квадратных метров недвижимости", - приводит слова Тимофеева ТАСС. Всего в России сейчас возводится примерно 92,6 млн квадратных метров многоквартирного жилья.

Тимофеев добавил, что угроза появления новых обманутых дольщиков сохранится в ближайшие 2-2,5 года, пока строительная отрасль полностью не перейдет на проектное финансирование.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. По закону девелоперы должны перечислять в него взносы в размере 1,2% от стоимости договоров долевого участия по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.

В начале апреля Тимофеев сообщил , что в России продолжают появляться проблемные жилые дома, и это создает риски появления до 25 тыс. новых обманутых дольщиков. "У нас до сих пор появляются проблемные объекты, и мы думаем, что это будет еще как минимум 2-2,5 года. Мы делаем осторожные прогнозы, но это порядка 15, 20, а то и 25 тыс. пострадавших граждан. Более того, за первый квартал 2021 года уже появилось 5 тыс. обманутых граждан", - сказал Тимофеев.

В настоящее время в реестре проблемных объектов числится в общей сложности 2881 дом общей площадью почти 17,3 млн квадратных метров. По данным Фонда защиты прав дольщиков, в России насчитывается более 120 тыс. обманутых дольщиков.