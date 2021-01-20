Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее проводить собрания собственников жилья в электронной форме при помощи портала госуслуг. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Теперь на портале можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения об итогах голосований. Кроме того, ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. Полный спектр возможностей будет доступен в мобильном приложении "Госуслуги.Дом", которое, как ожидается, представят в I квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что новый функционал появится за счет синхронизации портала госуслуг с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН) и государственной информационной системой (ГИС) ЖКХ. Для участия в заочных собраниях жителям нужно будет подтвердить право собственности на квартиру сведениями из ЕГРН - их можно будет внести в электронную форму, пишет РБК .

В кабмине полагают, что новое постановление упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов соседей в период пандемии коронавируса.

Напомним, в мае прошлого года Госдума приняла законопроект, предусматривающий возможность дистанционного проведения собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Одобренный депутатами законопроект позволяет проводить собрания собственников любым удобным способом: в очной форме, заочной или в онлайн-режиме в ГИС ЖКХ либо при помощи региональных информационных систем.

В связи с эпидемией коронавируса закон продлил срок проведения годовых собраний собственников, ТСЖ и ЖСК до конца 2020 года, так как из-за карантина проводить собрания было нельзя, а пройти они должны были до конца июня.