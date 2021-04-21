Росреестр отчитался о новом ипотечном рекорде в Москве

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В марте 2021 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 11 404 договора ипотечного жилищного кредитования, что стало рекордом для марта. По сравнению с февралем (9182) этот показатель вырос на 24% почти на четверть (+24%), а по сравнению с мартом прошлого года (10 397 ипотек) количество зарегистрированных ипотечных договоров выросло на 10%.

Как сообщается на сайте ведомства, всего в первом квартале 2021 года было зарегистрировано 26 534 ипотечных договора, на 7% больше аналогичного периода прошлого года (24 864) и на 30%, чем двумя годами ранее (20 388).

"По итогам прошлого месяца зафиксирован наивысший за все годы мартовский показатель по количеству ипотечных сделок с жильем - 11,4 тыс. В прошлом году достигнуть сопоставимого месячного объема удалось лишь к октябрю. Кроме того, максимальным стало и число оформленных москвичами ипотек в первом квартале. Если смотреть на общий объем сделок (55 890), включая не только жилой фонд, но и нежилой, то он распределился в соизмеримых долях: жилье (26,5 тыс.) и нежилые помещения (29,4 тыс.). И пока нет очевидных предпосылок к снижению активности на рынке: продолжаются колебания курса валют, обозначены сроки окончания льготной ипотеки, к тому же Центробанк уже начал менять ставку рефинансирования. Очевидно, для покупателей квартира в Москве по-прежнему рассматривается как надежный вариант инвестирования, - заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Напомним, в середине апреля сообщалось , что в первом квартале 2021 года в Москве и Подмосковье было заключено 40,4 тыс. сделок с первичным жильем. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года этот показатель упал на 26,1%. В Москве продажи новых квартир к предыдущему кварталу упали на 27,7%, а в Московской области - на 23,7%. При этом в январе падение продаж по сравнению с декабрем составило 47%. В феврале продажи выросли на 50% относительно января, а в марте - на 3% к предыдущему месяцу.

"Рост числа сделок по отношению к февралю выглядит нетипично скромно несмотря на большее число рабочих дней в первом месяце весны (22 против 19). Для сравнения, в марте 2018 года прирост относительно февральских значений составил 8%, в 2019 году - 6%. В 2020 году - всего 1%, поскольку именно в тот период был введен режим самоизоляции. Рынок сегодня замедляется - рекордов по сделкам нет", - отмечали в компании ЦИАН.