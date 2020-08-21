Компания "Автотор холдинг" подала в московский арбитражный суд иск к торговой площадке "Сбербанк АСТ", указав третьим лицом госкомпанию "Дом.РФ".

Как пишут "Ведомости", компания намерена оспорить результаты торгов по продаже здания Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Москве. Речь идет о комплексе, который был построен в 50-е годы прошлого века для Министерства угольной промышленности СССР. Последующие очереди объекта достраивались вплоть до конца 80-х. Тогда это здание занимало Министерство внешней торговли СССР, а до переезда в деловой центр Москва-Сити в нем находилось Минэкономразвития. На прошлой неделе лот на торгах за 2,7 млрд рублей приобрела компания "ЭнкаМос Риджон Б.В." (структура турецкой компании Enka). На актив также претендовали ООО "А-Инвестмент Групп" и ООО "Автотор Холдинг".

В "Автоторе" объяснили подачу иска тем, что компании не удалось сделать ценовое предложение по техническим причинам. В связи с этим истец требует признать торги несостоявшимися. Представитель "Сбербанк АСТ" заявил, что в ходе торгов площадка работала корректно.

По мнению юристов, оспорить результаты торгов будет крайне сложно, так как сам факт технического сбоя не является достаточным основанием для признания их недействительными, перелает РИА "Новости".

Холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Он производит автомобили под марками BMW, KIA и Hyundai.

Компания Enka владеет в России офисными и торговыми центрами общей площадью более 1 млн квадратных метров.

Напомним, "Дом.РФ" уже несколько лет реализует проект по переводу федеральных структур из различных зданий в центре столицы в "Москва-Сити". Также компания занимается реализацией освободившихся после переезда ведомств объектов. Так, в прошлом году в "Москва-сити" переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм. Ведомства заняли выкупленные у "Галс-девелопмент "еще в 2017 году 75 тыс. квадратных метров в "IQ квартале".

В октябре прошлого года "Дом.РФ" выставила на продажу пять зданий Минэкономразвития общей площадью 29,4 тыс. квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах. Эти объекты в ноябре купило ООО "Межрегионразвитие", принадлежащее департаменту имущества Москвы. Тогда сообщалось, что департамент намерен разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и других важных для города объектов.