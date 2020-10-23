Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Суть законопроекта, который был внесен в Госдуму в середине сентября группой сенаторов, состоит в том, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект о всероссийской реновации.

По словам главы совета и председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, внесенный на рассмотрение Госдумы документ предусматривает принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией, а также не обеспечивает в должной степени имущественные и жилищные права граждан, передает РИА "Новости".

"Основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована конституцией", - отметил Крашенинников, отметив, что в документе не в полной мере отражены гарантии защиты права частной собственности, предусмотренные статьей 35 Конституции РФ и статьей 1 протокола N1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Между тем источник РИА "Новости" в комитете по жилищной политике и ЖКХ сообщил, что законопроект о реновации в регионах планируется вынести на пленарное заседание Госдумы 27 октября.

Напомним, суть законопроекта, который был внесен в Госдуму в середине сентября группой сенаторов, состоит в том, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также он позволяет принудительно переселять жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения".

Ранее политики и эксперты выступили с резкой критикой законопроекта. Так, президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева отмечала среди прочего, что проект закона игнорирует нормы градостроительного законодательства.

"Согласно ему, в городах должно быть территориальное планирование, градостроительное зонирование, которое регламентируется правилами землепользования и застройки. В них устанавливаются нормы - где и что можно строить, этажность здания и т. д. В новом проекте реновации говорится, что при комплексном развитии территории достаточно указать перечень того, что планируется построить, и их предельные параметры. Если решение о комплексном развитии принимается, то они автоматически вносятся в ПЗЗ и Генплан города, которые являются главным стратегическими документами развития городов", - говорила Косарева.

В начале октября глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что законопроект о реновации жилого фонда в регионах России не может быть принят в нынешней редакции и должен быть отозван из Госдумы. Я считаю, что этот документ не имеет права на существование, в той редакции, в которой он внесен, он должен быть отозван", - сказала Хованская, отметив, что одной из главных проблем документа является наличие положений об изъятии жилья у собственников, даже если оно не находится в аварийном состоянии.

На днях правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о при условии его доработки. В частности, в проекте отзыва было указано, что дополнительной проработки требует перечень случаев, при которых решение о комплексном развитии территории и порядок его реализации может приниматься правительством, регионами, а также в каких случаях принятие такого решения может быть передано органами госвласти субъекта РФ органу местного самоуправления.