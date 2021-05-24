В Москве существует проблема роста стоимости строительства жилья, но она не повлияет на сроки реализации программы реновации. Об этом сообщил 24 мая глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"К сожалению, эта тенденция продолжается, мы сегодня с коллегами этот вопрос обсуждали. К сожалению, металл, арматура продолжают расти в цене. <...> Существенный рост стоимости металлоконструкций произошел в дорожно-мостовом строительстве, также жилищном строительстве, несмотря на то, что собираем его не из металлоконструкций. На той неделе заводы бетона тоже предупредили о возможном повышении стоимости материалов", - приводит слова Загрутдинова ТАСС.

Чиновник добавил, что антимонопольный комитет проводит "большую работу по данному вопросу на уровне РФ" и выразил надежду, что причины удорожания стройматериалов будут выявлены. Загрутдинов также подчеркнул, что правительство столицы "держит руку на пульсе" по каждому объекту, и на сегодняшний день угрозы срыва сроков строительства по программе реновации нет.

"Когда мы проводим торги, мы умножаем начальную стоимость на индекс инфляции. Сегодня стоимость стройматериалов, особенно по металлу, превышает эти коэффициенты. К сожалению, вопрос по трудовым ресурсам [тоже есть]: с того года на этот зарплата работников существенно возросла, и после пандемии коронавируса трудовые ресурсы начинают потихоньку к нам прибывать, но уже планка по заработной плате не падает и имеет тенденцию к росту. Москва активно застраивается, у нас объем строительно-монтажных работ увеличивается, а также благодаря решению о льготной ипотеке у нас активно идет коммерческая стройка", - сказал Загрутдинов.

Напомним, к 2032 году в Москве по программе реновации предполагается расселить 5 175 домов, где проживают около 1 млн человек. В конце апреля сообщалось , что столичные власти значительно ускорили темпы объявления аукционов на строительство жилья по программе реновации. По данным сайта госзакупок, всего с января Московский фонд реновации объявил конкурсы на 52 площадки общей стоимостью свыше 3,2 трлн рублей. При этом расходы московского бюджета в 2021 году по плану составят 3,1 трлн рублей.

Если с ноября 2020-го по февраль 2021 года мэрия распределила контракты на строительство 1,9 млн квадратных метров жилья на общую сумму 154 млрд рублей, то в марте и апреле были объявлены аукционы на значительно более крупные лоты. Например, речь идет о строительстве 30 многоквартирных домов в районе Метрогородок общей площадью 1,2 млн квадратных метров за 155,5 млрд рублей и о застройке кварталов 20-23 в Черемушках (1,1 млн квадратных метров за 142,2 млрд рублей).

С 2017 года, когда была запущена программа реновации, Московский фонд реновации заключил контракты на общую сумму более 3,8 трлн рублей, которая превышает предварительные оценки общего финансирования программы. Так, в 2017 году вице-премьер Марат Хуснуллин, занимавший тогда пост вице-мэра Москвы, оценивал стоимость программы реновации в 3-3,5 трлн рублей. С поправкой на инфляцию расходы на программу сейчас укладываются в эти рамки, но власти пока не объявили аукционы еще по 25% площадок. С учетом этих площадок расходы на реновацию могут превысить 5 трлн рублей.

Заметный рост цен на новое жилье за последний год практически свел на нет выгоды от программы льготной ипотеки под 6,5% и вызвал беспокойство властей. В начале апреля президент Владимир Путин поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье.