Минстрой РФ не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин на конференции "Сбера" (бывший "Сбербанк").

"То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально пропишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, позволят в спокойном режиме приравнять [к жилью] либо оставить [в статусе апартаментов]", - сказал Стасишин (цитата по "Интерфаксу").

Чиновник уточнил, что вопрос со статусом введенных апартаментов будет зависеть от конкретного региона, города и муниципалитета. При этом он подчеркнул, что задача Минстроя заключается в разработке "честных правил игры, чтобы конечный потребитель мог спокойно жить в жилых помещениях нормального качества".

По словам Стасишина, строящиеся апартаменты планируется учесть в общем объеме вводимого жилья. Помимо этого, кабмин намерен снизить плату за ЖКХ в апартаментах, тарифы для которых вдвое превышают тарифы для жилых помещений. Наконец, готовящийся законопроект о статусе апартаментов должен урегулировать вопрос капитального ремонта в домах с апартаментами.

"Все это направлено на улучшение качества жизни по тем апартаментам, которые уже есть. Скорее всего, это будут многофункциональные здания с жилыми помещениями. Сейчас окончательного решения еще не принято", - подытожил Стасишин.

Напомним, в конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется принять до конца текущего года. "Мы подготовили закон по определению правового статуса апартаментов. Сейчас есть много споров, эта тема больше касается Москвы и крупных городов. Что такое апартаменты, как их признавать, как считать на них социальные нормы: мы планируем до конца этого года, в осеннюю сессию, принять это решение", - заявил вице-премьер.

На прошлой неделе Никита Стасишин заявил, что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования. "Нет задачи - признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем. Такой статус могут получить только те объекты, в которых, еще раз повторю, созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также предоставлена возможность пользоваться всеми необходимыми инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами", - сказал Стасишин 20 ноября.