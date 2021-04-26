В Ленинградской области снесли дореволюционное здание вокзала

Андрей! / wikimedia.org

В поселке Токсово (Ленинградская область) 24 апреля снесли здание вокзала, за сохранение которого выступали градозащитники. Речь идет о постройке, возведенной в 1916 году по проекту финского архитектора Урхо Пяллия и гражданского инженера Николая Потехина. Железнодорожная станция в Токсово и здание вокзала упоминаются во многих художественных произведениях.

Демонтажные работали начались в четверг, 22 апреля и завершились через два дня. От исторического здания осталась только груда обломков, сообщает портал NSP . "Здание вокзала в настоящее время не отвечает действующим требованиям транспортной безопасности, санитарным и противопожарным нормам и правилам. Зал ожидания и кассовые окна, а также отсутствие санитарно-гигиенических помещений не удовлетворяют в полной мере потребностям пассажиров для комфортного пребывания", - говорится в объявлении компании РЖД, которое висит на заборе, окружающем разрушенный вокзал.

Структуры РЖД снесли вокзал 1916 года постройки станции Токсово в стиле северный модерн финского архитектора Урхо Пялли. pic.twitter.com/iKKXX0O8E5 — argentum (@Katizo3) April 26, 2021

Как пишет РБК , здание вокзала оказалось под угрозой сноса год назад. Тогда компания РЖД провела конкурс на реконструкцию железнодорожного объекта, предполагающую демонтаж исторического здания. На его месте должно появиться двухэтажное каркасно-щитовое здание на железобетонной плите неглубокого заложения. Градозащитники раскритиковали планы РЖД. Они отмечали, что историческое здание не было аварийным, а последний ремонт постройки был проведен в 2008 году.

В 2019 году активисты попросили власти Ленинградской области включить здание в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако глава областного комитета по культуре Владимир Цой заявил, что вокзал не обладает признаками объекта культурного наследия. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал здание "сарай-сайдингом". Сайдингом здание обшили именно во время ремонта 2008 года.

После этого градозащитники обратились в Ленинградский областной суд, который отказал в принятии обеспечительных мер по иску об оспаривании отказа властей признать вокзал объектом культурного наследия. На прошлой неделе активисты подали новый иск с требованием отменить разрешение на строительство нового вокзала, но суд не успел рассмотреть его до сноса. Обращения к главе РЖД Олегу Белозёрову также не помогли спасти здание.