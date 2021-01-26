Исторический паб под названием Lamb and Flag, расположенный в центре Оксфорда, закроется 31 января 2021 года из-за убытков, вызванных пандемией коронавируса и введенных из-за нее ограничений. Об этом сообщает Reuters .

Закрытие паба означает, что британский город лишится важной достопримечательности. Заведение открылось еще в 1566 году, а на свое нынешнее место в центре Оксфорда паб перебрался в 1613 году. За более чем 450-летнюю историю паб пережил много исторических событий, включая две революции и эпидемию чумы в XVII веке, но пандемия, по всей видимости, оказалась самым тяжелым испытанием для этого заведения.

Отметим, что дополнительную популярность паб обрел в прошлом веке у поклонников Джона Толкина: автор "Хоббита" и "Властелина колец" посещал его. Также в пабе бывал и его друг Клайв Льюис - автор "Хроник Нарнии", однако любимым местом двух писателей стал расположенный рядом паб Eagle and Child, пишет The Daily Mail .

Знаменитый паб принадлежит Колледжу Святого Иоанна (Сент-Джонс колледж), который входит в Оксфордский университет. Представитель Колледжа отметил, что паб, как и другие компании, работающие в сфере услуг, серьезно пострадал из-за пандемии и сейчас он "финансово нежизнеспособен".

По мнению общественного активиста Дейва Ричардсона, паб Lamb and Flag является одним из самых традиционных во всем городе. Он отметил, что в заведении нет телевизора и музыкального автомата, и люди много лет приходят туда, чтобы пообщаться и насладиться исторической атмосферой. Закрытие паба Ричардсон назвал трагедией.

Отметим также, что с 1997 года Сент-Джонс колледж направлял прибыль, полученную пабом в фонд стипендий студентов. В Колледже подчеркнули, что закрытие паба не скажется на стипендиях, которые теперь будут финансироваться за счет средств самого Колледжа.