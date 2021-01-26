В Москве продается все больше первичного жилья с отделкой

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

В декабре 2020 года доля квартир с финишной отделкой от застройщика на первичном рынке Москвы достигла 65%, увеличившись за год на 19 процентных пунктов, тогда как доля лотов без ремонта за год снизилась с 40 до 25%. Об этом сообщили в компании "Метриум".

Аналогичные изменения на рынке зафиксировали и другие компании, пишет "Коммерсант" . Так, в "Бон Тон" сообщили, что в сегменте жилья комфорткласса на квартиры с отделкой сейчас приходится 67% лотов, на 23% больше, чем годом ранее. В "Бест-Новострое" рассказали о росте лотов с отделкой в общей структуре первичного предложения Москвы с 26% до 37% за год.

По словам гендиректора "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, финишная отделка от застройщика как правило включает напольное покрытие (ламинат), отделку стен, укладку плитки на кухне и в санузлах, разводку коммуникаций, установку выключателей, розеток, светильников, радиаторов, сантехники, входной металлической и межкомнатных дверей.

Управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая считает, что рост доли квартир с отделкой связан с кризисом: при покупке жилья в ипотеку стоимость ремонта уже включена в стоимость квартиры. Кроме того, отделка позволяет многим покупателям быстро въехать в новую квартиру из съемного жилья. В свою очередь гендиректор компании VSN Realty Яна Глазунова отметила, что квартиры с отделкой также популярны среди тех, кто приобретает жилье для сдачи в аренду.

Заместитель гендиректора девелоперской компании MR Group Ирина Дзюба сообщила, что застройщик планирует наращивать долю лотов с отделкой в своих домах, а председатель совета директоров компании "Миэль" Марина Толстик отметила, что у застройщиков есть бригады, выполняющие отделку холлов и входных групп, что делает среднюю стоимость ремонта квартир ниже рыночной.

При этом некоторые собеседники издания отметили, что раньше девелоперы предлагали ремонт новых квартир по себестоимости, а теперь компании стремятся заработать на этой услуги. Наталия Кузнецова заявила, что премия обычно не превышает 3-5%, выступая скорее платой за дополнительные риски. К таким рискам глава агентства We Know Александр Галицын отнес потенциальные претензии к качеству ремонта.

В то же время директор по маркетингу и продажам ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов заявил, что девелопер предлагает ремонт по себестоимости, а квартира с ремонтом стоит дороже на 7-10% по сравнению с квартирой без отделки.