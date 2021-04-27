Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал запуск программы реновации жилья в Московской области

Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал запуск программы реновации жилья в Московской области. Об этом проекте он объявил 27 апреля в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

"Еще одна тема, которая должна прозвучать сегодня, - это реновация. Благодаря принятым решениям на федеральном уровне мы можем приступить к большой программе, <...> в результате которой огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях. В таких ветхих домах жить в XXI веке непозволительно. Программа реновации будет предполагать замену такого жилья на современное", - приводит слова Воробьева ТАСС.

Позднее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, что запустить в регионе программу реновации планируется в рамках принятого в конце прошлого года закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

"В том числе оно (КРТ - прим. NEWSru.com) будет осуществляться и на территории Московской области. Мы знаем прекрасно, что кроме того, что мы решаем проблемы дольщиков, необходимо решать и проблемы, связанные с улучшением жилищных условий тех, кто живет в аварийном и ветхом жилье", - отметила Федотова.

Она также сообщила, что власти региона начнут работу по программе расселения ветхого и аварийного жилья в рамках комплексного развития территорий в третьем квартале 2021 года. "Мы выбрали несколько пилотных территорий. Застройщики, поскольку это не бюджетное финансирование, будут заходить через конкурсные аукционы. Соответственно, начнем это все в третьем квартале этого года", - сказала она.

Закон о КРТ предусматривает создание единого механизма комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве.

Напомним, столичная программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. Эта программа рассчитана на 15 лет: к 2032 году в Москве по ней предполагается расселить 5 175 домов, где проживают около 1 млн человек. Городские власти обещали жителям вошедших в программу домов комфортное, равнозначное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит. Однако некоторых жителей сносимых пятиэтажек выселяли насильно в дома сомнительного качества, которые были построены не по программе реновации, а лишь адаптированы к ее требованиям.