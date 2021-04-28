Вид с квадрокоптера на новостройку по реновации в районе Зюзино

АГН "Москва" / Мобильный репортер

В столичном районе Зюзино обнаружилась своя "пизанская башня". Со знаменитой накренившейся башней в Пизе сравнили новостройку на улице Каховка, возведенную в рамках программы реновации жилья.

Снимок, на котором многоэтажное здание выглядит заметно отклонившимся от вертикали, опубликовал 28 апреля Telegram-канал "Московский рукожоп". В качестве подтверждения проблемности здания автор снимка разместил на заборе отвес.

После того как фотография накренившегося дома разошлась по СМИ и социальным сетям, снимок прокомментировали в мэрии Москвы. Наклон многоэтажки объяснили "визуальной иллюзией".

"Фотосъемка произведена с некорректным ракурсом. Это привело к тому, что изображение новостройки, возводимой по программе реновации в районе Зюзино по адресу: Каховка, влд. 23, к. 5, выглядит с ощутимым искажением. Отметим, что снимаемый объект (новостройка) и рядом расположенные жилые здания пяти- и девятиэтажности находятся на местности с перепадом высоты в семь метров. Иными словами, почти с любой точки съемки будет возникать подобная визуальная иллюзия", - заявили радиостанции "Говорит Москва" в департаменте строительства Москвы.

Мнения пользователей о ровности новостройки в ходе обсуждения в соцсетях разделились. При этом в районной группе Зюзино в Facebook отметили, что стройка изначально была проблемной.

"Там целый год не могли вывести первый этаж, т.к. все время котлован и площадку заливали сточные воды, приезжали ПИКовские инженеры - никак не могли эту проблему решить, мат стоял на всю округу от их совещаний. <...> Потом привезли видимо профессионалов, они вывели 1-й и 2-й этажи. Начался карантин, бригада уехала", - написала жительница района Ирина Пожидаева, отметив, что "никто из тех, кто живет рядом, не хочет себе такого счастья, переехать туда".