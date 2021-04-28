Московские власти значительно ускорили темпы объявления аукционов на строительство жилья по программе реновации. По данным сайта госзакупок, всего с января Московский фонд реновации объявил конкурсы на 52 площадки общей стоимостью свыше 3,2 трлн рублей. При этом расходы московского бюджета в 2021 году по плану составят 3,1 трлн рублей.

Если с ноября 2020-го по февраль 2021 года мэрия распределила контракты на строительство 1,9 млн квадратных метров жилья на общую сумму 154 млрд рублей, то в марте и апреле были объявлены аукционы на значительно более крупные лоты, пишет "Коммерсант" . Например, речь идет о строительстве 30 многоквартирных домов в районе Метрогородок общей площадью 1,2 млн квадратных метров за 155,5 млрд рублей и о застройке кварталов 20-23 в Черемушках (1,1 млн квадратных метров за 142,2 млрд рублей).

Некоторые из новых конкурсов уже завершились. Так, девелопер "Монотек Строй" получил контракт на строительство в Царицыно 1 млн квадратных метров жилья за 133 млрд рублей. Эта компания имеет турецкого соучредителя, а 50% застройщика принадлежат кипрскому офшору Baldivio, который также является совладельцем ООО "Альмис-Интеграл". Последняя компания была создана в 2020 году и выиграла контракт на возведение 680 тыс. квадратных метров новостроек за 83,6 млрд рублей в Бабушкинском районе Москвы.

Из материалов закупок также следует, что контракты на строительство 1,8 млн квадратных метров жилья в районе Северное Измайлово на общую сумму 205,2 млрд рублей получила подконтрольная группе ПИК компания ГП-МФС. Два подряда на возведение почти 1,2 млн квадратных метров жилья в Хорошево-Мневниках за 159 млрд рублей получила структура "Капитал Груп" "Стройпроект".

Почти все завершившиеся конкурсы были проведены с единственным участником. В соответствии с законом их признавали несостоявшимися, и контракт заключался с участвовавшим в конкурсе девелопером. При этом заявки на конкурс на строительство около 700 тыс. квадратных метров в Котловке подали АНО УЦ "Политехинжиниринг" и ООО "БизнесМонолит". Однако первую компанию к участию не допустили - контракт на 104,3 млрд рублей достался фирме "БизнесМонолит", которая до сих пор не участвовала в госзакупках, а в январе этого года стала фигурантом разбирательства в арбитраже о признании банкротом по заявлению ФНС.

С 2017 года, когда была запущена программа реновации, Московский фонд реновации заключил контракты на общую сумму более 3,8 трлн рублей, которая превышает предварительные оценки общего финансирования программы. Так, в 2017 году вице-премьер Марат Хуснуллин, занимавший тогда пост вице-мэра Москвы, оценивал стоимость программы реновации в 3-3,5 трлн рублей. С поправкой на инфляцию расходы на программу сейчас укладываются в эти рамки, но власти пока не объявили аукционы еще по 25% площадок. С учетом этих площадок расходы на реновацию могут превысить 5 трлн рублей. Завершить программу планируется в 2032 году и с поправкой на инфляцию расходы могут быть сопоставимы с планируемыми, но темпы финансирования программы из московского бюджета потребуется увеличить.

Напомним, к 2032 году в Москве по программе реновации предполагается расселить 5 175 домов, где проживают около 1 млн человек. В этом году мэрия выделит на финансирование программы более 105 млрд рублей, но при оценке программы в 5 трлн рублей на нее потребуется выделять около 500 млрд рублей в год.