Владимир Островенко

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Заместитель главы администрации президента России Владимир Островенко владеет элитной квартирой в центре Москвы и большим домом на Рублевке. Об этом сообщило издание "Важные истории" .

Издание называет 51-летнего Островенко одним из самых непубличных российских чиновников, близких к Владимиру Путину. Пост замглавы администрации президента Островенко занял в 2016 году, а до этого он был главой службы протокола президента. О его непубличности среди прочих свидетельствует тот факт, что несколько опрошенных изданием политологов и политических журналистов ничего не смогли сказать об Островенко. Секретом является даже имя его жены. Кроме того, фамилия Островенко очень редко появляется в СМИ.

По данным Росреестра, в 2015 году Владимир Островенко приватизировал трехкомнатную квартиру площадью 176,4 квадратного метра в элитном жилом комплексе "Дом на Тишинке" в Большом Тишинском переулке. Квартирами в этом же доме владеют глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и семья главы администрации президента Антона Вайно. В 2016 году стоимость квартиры Островенко оценивалась в 192,5 млн рублей. Чиновник по-прежнему владеет этой квартирой, а в выписке на нее указано, что жилье досталось Островенко на основании договора передачи от федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации жилого фонда" Управделами президента, у которого квартира находилась в оперативном ведении. Чтобы получить квартиру в собственность бесплатно, не нарушая закон, семья Островенко должна была иметь менее 15 квадратных метров жилья на человека. Кроме того, чиновник должен был передать государству свое старое жилье или продать его, отправив вырученные деньги в бюджет.

Но на деле этого, судя по всему, не произошло. До приватизации квартиры в центре Москвы Островенко с женой владели двумя квартирами площадью 72 и 74,8 квадратного метра. Претендовать на улучшение жилищных условий только если бы жил в этих квартирах еще как минимум с девятью другими людьми. С 2012 года Островенко указывал в декларации, что 72-метровая квартира находится не в собственности, а в пользовании, а в 2014 году из декларации чиновника исчезла квартира его жены площадью 74,8 квадратного метра, но его мать Лариса годом ранее получила в собственность квартиру площадью 74,6 квадратного метра на Можайском шоссе. Прежний владелец в выписке на эту квартиру не указан.

К 2015 году Владимир Островенко с женой избавились от всех квартир в собственности и приватизировали квартиру в центре Москвы. При этом они не прекращали пользоваться госдачей площадью 165,4 квадратного метра.

Что же касается подмосковного поместья Островенко, того речь идет о доме площадью 745 квадратных метров 1968 года постройки, расположенном в поселке Горки-6. Собственником бывшей ведомственной дачи Островенко стал в августе прошлого года. При этом в выписке на дом не указано, на каком основании чиновник стал его владельцем.

Участок площадью 56 соток, на котором стоит дом Островенко, числится в собственности государства и находится в бессрочном пользовании у комплекса "Рублево-Успенский" Управделами президента, но в выписке указано, что через несколько дней после передачи дома на участке в собственность чиновника, землю зарезервировали "для государственных или муниципальных нужд". Это означает, что участок может бесплатно предоставляться в аренду собственнику стоящего на ней здания. Кроме того, собственник здания имеет право на покупку земли без проведения торгов не дороже кадастровой стоимости (67,9 млн). Рыночная стоимость этой земли может составлять 3,9-5,6 млн долларов. Эта сумма в несколько раз превышает официальный доход семьи Островенко за последние десять лет (около 100 млн рублей).

Сейчас Островенко может купить участок всего за 60% кадастровой стоимости (40,8 млн рублей), так как земля находится в федеральной собственности. "Пол-Москвы скупили таким способом, особенно если здание - какой-нибудь объект культуры, который потом таинственным образом исчезает, а на его месте появляется офис. Наиболее вероятный сценарий - получить землю, построить там что-нибудь подороже и, например, перепродать. Если сам объект не представляет экономической выгоды, конечно, его снесут. При этом всё делается в рамках закона - так и делают многие, в градостроительном и земельном кодексах куча лазеек", - отметил руководитель судебной практики Mikhailov & Partners Private Services Group Павел Желновод.

В Управделами президента и в администрации президента не ответили на вопросы журналистов о о том, на каких основаниях Владимир Островенко получил в собственность квартиру и дом, а также сможет ли он приватизировать участок, на котором стоит дом, по минимальной цене.